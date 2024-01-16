С начала эпидсезона в Украине 595 человек умерло от COVID-19, среди них четверо детей - Минздрав

С начала эпидемического сезона, с октября 2023 года от заболевания COVID-19 умерло 595 человек, среди которых 4 были детьми. Об этом сообщило министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

С начала эпидсезона (октябрь 2023) в Украине зафиксировано 122 081 случай заболевания COVID-19. 595 из них - летальные, 4 - дети в возрасте до 17 лет - говорится в сообщении Минздрава.

Детали

По итогам 2023 года вторую по счету прививку против COVID-19 не получили 814 740 украинцев. Еще более 12 млн граждан не получили даже бустерную прививку.

Также в Минздраве напомнили, что основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс из трех или двух прививок, в зависимости от того, какую вакцину вы выбрали.

Сейчас в стране есть более 2 млн доз вакцин, а вакцинация от COVID-19 в 2024 году, как и в предыдущие годы, является бесплатной, говорится в сообщении.

Напомним

11 января сообщалось, что пока нет необходимости во введении общенационального карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19.

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