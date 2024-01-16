С начала эпидсезона в Украине 595 человек умерло от COVID-19, среди них четверо детей - Минздрав

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  246774 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  218696 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  209090 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  190006 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
  •  44458 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
  •  60037 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
  •  118409 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
  •  137172 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  139205 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145150 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142483 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
15 января  •  132797 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  179005 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  245913 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Новости по теме

С начала эпидсезона в Украине 595 человек умерло от COVID-19, среди них четверо детей - Минздрав

С октября 2023 года в Украине от COVID-19 умерли 595 человек, в том числе четверо детей. Более 12 миллионов граждан не получили прививки, несмотря на наличие более 2 миллионов доз.

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С начала эпидсезона в Украине 595 человек умерло от COVID-19, среди них четверо детей - Минздрав

Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.

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Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО

Кулеба о путине: Гитлер тоже притворялся очень сильным в течение многих лет. Знаем, чем это закончилось

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возразил, что президент россии владимир путин выглядит сильнее после "неудачного" контрнаступления Украины летом прошлого года, сравнив его с Гитлером.

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Кулеба о путине: Гитлер тоже притворялся очень сильным в течение многих лет. Знаем, чем это закончилось

Атака БПЛА на воронежскую область: целью мог быть аэродром Балтимор - росСМИ

Беспилотники атаковали воронежскую область россии, вероятной целью был аэродром Балтимор, была повреждена многоэтажка.

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Атака БПЛА на воронежскую область: целью мог быть аэродром Балтимор - росСМИ

Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф

Служба безопасности Украины арестовала охранника детского сада в Запорожской области, который работал на российскую военную разведку.

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Охранник детсада в Запорожье корректировал ракетные атаки рф

Первый официальный визит: спикер парламента Латвии прибыла в Украину

Спикер латвийского парламента Дайга Мериня находится в Украине с первым официальным визитом.

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Первый официальный визит: спикер парламента Латвии прибыла в Украину

"Медведь", "Наследники" и "Ссора": объявлены победители премии "Эмми-2023"

На 75-й церемонии вручения премии "Эмми" в прайм-тайм "Медведь" был признан лучшим комедийным сериалом, "Наследие" - лучшим драматическим сериалом, а "Говядина" одержала победу среди мини-сериалов или сериалов-антологий.

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"Медведь", "Наследники" и "Ссора": объявлены победители премии "Эмми-2023"

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса "наступил на политические грабли" Михаила Добкина

Поведение Кирилла Кернес, сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, как утверждается, похоже на поведение Михаила Добкина в период выборов.

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса "наступил на политические грабли" Михаила Добкина

Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили совместное противодействие российской агрессии и заявили, что будущее Украины - в НАТО.

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Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом

На партию Ле Пен подали в суд из-за ее связей с россией

Французская радикальная левая партия подала в суд на партию "Национальное объединение", обвиняя ее в распространении российской пропаганды с целью создания хаоса во Франции и Европе. Иск обвиняет ультраправую партию Марин Ле Пен в таких преступлениях, как шпионаж, коррупция и злоупотребление доверием.

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На партию Ле Пен подали в суд из-за ее связей с россией