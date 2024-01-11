В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
Киев • УНН
В Украине циркулирует 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон", при этом ни в одном регионе не превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и COVID-19.
В Украине за последние две недели фиксировалась циркуляция 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон". Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
На вопрос, сколько сейчас в Украине циркулирует штаммов коронавируса, Кузин ответил: "15 - это было за последние две недели".
15 различных типов, они все относятся к штамму "Омикрон"
Кроме того, Кузин отметил, что на сегодня нет превышений эпидпорога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одной области Украины.
"Уже полтора месяца, наверное, у нас идут стабильные показатели заболеваемости. Они на среднем и ожидаемом уровне. Они не превышают среднегодовые и не превышают показатели прошлого года. Это сочетание гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19. Всего в среднем мы регистрируем от 120 до 140 тыс. случаев за одну неделю. Это среднее значение, и на сегодня нет превышений эпидпорога ни в одной области Украины", - рассказал Кузин.
Он пояснил, что ход этого эпидемического сезона - относительно спокойный.
"Но здесь стоит упомянуть то, что, начиная со второй половины января, будет все больше регистрироваться именно случаев гриппа, а не COVID-19. Грипп, особенно у людей, которые пожилого возраста, у которых есть сопутствующие заболевания, склонен к тяжелому протеканию, поэтому здесь очень важно защитить именно эту возрастную группу", - сказал Кузин.
Дополнение
В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах.
Киевская власть советует носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
В Украине циркулирует 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон", при этом ни в одном регионе не превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и COVID-19.
ПриватБанк запустил аналог банок с названием "Конверты"
Функция "Конверты" ПриватБанка позволяет пользователям собирать и управлять средствами в приложении, предлагая общий, прозрачный инструмент для сбора средств.
Военные пакеты, инвестиции и многолетняя поддержка: в ОП заявили, что помощь Запада растет
В Офисе президента подчеркивают, что несмотря на заявления российской пропаганды, поддержка Украины Западом только увеличивается.
Оккупанты обстреляли Ивановку: есть погибший
Российские войска обстреляли Ивановку, в результате чего один человек погиб.
Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский
Зеленский предупреждает, что пауза в войне в Украине поможет россии восстановить военную мощь. Президент Украины отметил, что срочная закупка россией оружия свидетельствует о его текущем дефиците у страны-агрессора.
Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов
Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.
россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф
Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины и помощи жертвам войны.
Trump says U.S. won't help Europe in likely attack on continent's countries - Breton
Представитель ЕС Тьерри Бретон напоминает, что Трамп заявил, что США не помогут Европе в случае нападения; Трамп также ранее предупреждал, что США могут выйти из НАТО.
На Закарпатье спасли заблудившуюся пару лыжников-фрирайдеров
Горные спасатели на Закарпатье нашли двух заблудившихся фрирайдеров в сумерках, после двух с половиной часов поисков.
Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркобандами
Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркогруппировками, называя их террористами после того, как они захватили в заложники охранников и устроили бунт, приведший к массовым арестам.