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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 11:15  •  30204 просмотра

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В Украине циркулирует 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон", при этом ни в одном регионе не превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и COVID-19.

В Украине за последние две недели фиксировалась циркуляция 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон". Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

На вопрос, сколько сейчас в Украине циркулирует штаммов коронавируса, Кузин ответил: "15 - это было за последние две недели".

15 различных типов, они все относятся к штамму "Омикрон"

- сказал Кузин.

Кроме того, Кузин отметил, что на сегодня нет превышений эпидпорога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одной области Украины.

"Уже полтора месяца, наверное, у нас идут стабильные показатели заболеваемости. Они на среднем и ожидаемом уровне. Они не превышают среднегодовые и не превышают показатели прошлого года. Это сочетание гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19. Всего в среднем мы регистрируем от 120 до 140 тыс. случаев за одну неделю. Это среднее значение, и на сегодня нет превышений эпидпорога ни в одной области Украины", - рассказал Кузин.

Он пояснил, что ход этого эпидемического сезона - относительно спокойный.

"Но здесь стоит упомянуть то, что, начиная со второй половины января, будет все больше регистрироваться именно случаев гриппа, а не COVID-19. Грипп, особенно у людей, которые пожилого возраста, у которых есть сопутствующие заболевания, склонен к тяжелому протеканию, поэтому здесь очень важно защитить именно эту возрастную группу", - сказал Кузин.

Дополнение

В Киеве за первую неделю этого года было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19. В результате болезни десять взрослых умерли в больницах.

Киевская власть советует носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
В Україні циркулює 15 штамів коронавірусу - Кузін
Kuzin: 15 strains of coronavirus circulate in Ukraine
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