Коронавірус не зник: киянам радять повернутись до маскового режиму

На тлі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив, що з огляду на епідеміологічну ситуацію та заяви ВООЗ містянам варто знову повернутись до маскового режиму.

Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19