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Коронавірус не зник: киянам радять повернутись до маскового режиму

Коронавірус не зник: киянам радять повернутись до маскового режиму

Київ • УНН

 • 47609 перегляди

Київська влада радить носити маски в натовпі через ризики COVID-19 та грипу, поділяючи занепокоєння ВООЗ.

На тлі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і киянам рекомендують повернутись до маскового режиму  в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі 

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив, що з огляду на  епідеміологічну ситуацію та заяви ВООЗ містянам варто знову повернутись  до маскового режиму.

Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти

– зазначив Микола Поворозник.

Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.

Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19

– зауважив Поворозник.

Перший заступник голови КМДА також нагадав, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

ВООЗ попереджає про зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією23.12.23, 03:54 • 32335 переглядiв

Доповнення 

У грудні  минулого року головний санітарний лікар України Ігор Кузін завив, що Україні з жовтня від COVID-19 померли 343 людини, в тому числі двоє дітей. 

Нагадаємо

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