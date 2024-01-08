Коронавірус не зник: киянам радять повернутись до маскового режиму
Київ • УНН
Київська влада радить носити маски в натовпі через ризики COVID-19 та грипу, поділяючи занепокоєння ВООЗ.
На тлі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і киянам рекомендують повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив, що з огляду на епідеміологічну ситуацію та заяви ВООЗ містянам варто знову повернутись до маскового режиму.
Відповідну заяву генеральний директор ВООЗ зробив після того, як у багатьох країнах протягом кількох тижнів зростала кількість респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами. У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти
Він підкреслив, що киянам доцільно повернутись до маскового режиму в місцях скупчення людей для зменшення ризику зараження.
Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19
Перший заступник голови КМДА також нагадав, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.
ВООЗ попереджає про зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією23.12.23, 03:54 • 32335 переглядiв
Доповнення
У грудні минулого року головний санітарний лікар України Ігор Кузін завив, що Україні з жовтня від COVID-19 померли 343 людини, в тому числі двоє дітей.
Нагадаємо
В Україні з початку епідемічного сезону зареєстровано 7 летальних випадків через захворювання на грип