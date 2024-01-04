В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померло 7 людей – МОЗ
Київ • УНН
Загалом за останній тиждень, з 24 по 31 грудня, на ГРВІ захворіло 130 359 людей, із них 69 839 – діти віком до 17 років.
В Україні з початку епідемічного сезону зареєстровано 7 летальних випадків через захворювання на грип. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, пише УНН.
Деталі
В Івано-Франківській області зареєстровано 3 нових летальних випадки внаслідок грипу. Всього від початку епідемічного сезону 7 людей померло внаслідок захворювання.
Загалом за останній тиждень, з 24 по 31 грудня, на ГРВІ захворіло 130 359 людей, із них 69 839 – діти віком до 17 років. До лікарень було госпіталізовано 4 595 хворих, в тому числі 2 417 неповнолітніх.
Також за цей період було встановлено 6 746 випадків захворювання на COVID-19, із них 702 – це діти.
За даними рутинного епіднагляду 39 людей, які мали позитивний діагноз на COVID-19, померли. Двоє з них це діти віком до 14 років.
Проте в усіх регіонах України, окрім Чернівецької області, зберігається неепідемічний рівень.
Нагадаємо
28 грудня повідомлялося, що з початку епідсезону було зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу.
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