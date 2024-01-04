В Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерло 7 человек - Минздрав

В Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировано 7 летальных случаев из-за заболевания гриппом. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, пишет УНН.

Детали

В Ивано-Франковской области зарегистрировано 3 новых летальных случая вследствие гриппа. Всего с начала эпидемического сезона 7 человек умерло в результате заболевания.

Всего за последнюю неделю, с 24 по 31 декабря, ОРВИ заболело 130 359 человек, из них 69 839 - дети в возрасте до 17 лет. В больницы были госпитализированы 4 595 больных, в том числе 2 417 несовершеннолетних.

Также за этот период было установлено 6 746 случаев заболевания COVID-19, из них 702 - это дети.

По данным рутинного эпиднадзора 39 человек, которые имели положительный диагноз на COVID-19, умерли. Двое из них это дети в возрасте до 14 лет.

Однако во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области, сохраняется неэпидемический уровень.

Напомним,

28 декабря сообщалось, что с начала эпидсезона было зарегистрировано четыре летальных случая вследствие гриппа.

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