Внаслідок нічної дронової атаки в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та
житловий будинок.
Ввечері терористичні війська атакували Одесу ударними дронами, що призвело до руйнувань та пожеж. Поранення отримали щонайменше
четверо осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
В Одесі пролунали вибухи в центрі міста. Голова ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов закликали містян бути обережними та перебувати у безпечних місцях.
28 березня росіяни атакували Одеську область дронами, пошкоджено будинки та гаражі. Одна людина постраждала, рятувальники
ліквідували пожежу.
російські війська обстріляли порт Одеси, застосувавши касетну ракету, яка вибухає в повітрі. Внаслідок атаки загинули 4 моряки, пошкоджено судна, причали та склади.