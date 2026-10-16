Ворожі атаки на Одещині та дрони в небі Молдови - четверо постраждалих, пошкоджений енергооб’єкт

Унаслідок російських атак на Одещині постраждали четверо людей, пошкоджено приватні будинки, енергетичний об’єкт і підприємство. Водночас у ніч проти 16 жовтня системи спостереження Молдови зафіксували кілька випадків порушення повітряного простору безпілотниками, які рухалися з боку України. Про це повідомляють начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Національна армія Республіки Молдова, пише УНН.

Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини - йдеться у повідомленні.

Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Атаки спричинили масштабні пожежі, які наразі ліквідовані. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що на ранок після нічної атаки енергетики вже повернули світло для 33,3 тис. родин.

Зазначається, що ремонти тривають. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.

Молдова зафіксувала проліт безпілотників

У ніч із 15 на 16 жовтня системи спостереження Молдови зафіксували чотири випадки порушення повітряного простору безпілотниками з боку України.

Перший об’єкт перебував у повітряному просторі з 23:02 до 23:20, другий — з 3:37 до 3:38, третій — з 3:46 до 3:48. Четвертий безпілотник зафіксували о 05:59 у напрямку населеного пункту Каплани. О 06:00 він залишив повітряний простір Молдови в напрямку Оленешти.О 06:00 апарат залишив повітряний простір Республіки Молдова в напрямку населеного пункту Оленешти (Молдова).

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