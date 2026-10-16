Ворожі атаки на Одещині та дрони в небі Молдови - четверо постраждалих, пошкоджений енергооб’єкт
Київ • УНН
російські удари по Одещині пошкодили будинки, енергооб’єкт і підприємство, постраждали четверо людей. Молдова зафіксувала чотири випадки порушення повітряного простору.
Унаслідок російських атак на Одещині постраждали четверо людей, пошкоджено приватні будинки, енергетичний об’єкт і підприємство. Водночас у ніч проти 16 жовтня системи спостереження Молдови зафіксували кілька випадків порушення повітряного простору безпілотниками, які рухалися з боку України. Про це повідомляють начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Національна армія Республіки Молдова, пише УНН.
Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини
Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.
Атаки спричинили масштабні пожежі, які наразі ліквідовані. На місцях продовжують працювати відповідні служби.
Пізніше у ДТЕК повідомили, що на ранок після нічної атаки енергетики вже повернули світло для 33,3 тис. родин.
Зазначається, що ремонти тривають. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.
Молдова зафіксувала проліт безпілотників
У ніч із 15 на 16 жовтня системи спостереження Молдови зафіксували чотири випадки порушення повітряного простору безпілотниками з боку України.
Перший об’єкт перебував у повітряному просторі з 23:02 до 23:20, другий — з 3:37 до 3:38, третій — з 3:46 до 3:48. Четвертий безпілотник зафіксували о 05:59 у напрямку населеного пункту Каплани. О 06:00 він залишив повітряний простір Молдови в напрямку Оленешти.О 06:00 апарат залишив повітряний простір Республіки Молдова в напрямку населеного пункту Оленешти (Молдова).
Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки16.10.26, 07:25 • 49832 перегляди