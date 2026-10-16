Вражеские атаки на Одесчине и дроны в небе Молдовы — четверо пострадавших, повреждён энергетический объект

В результате российских атак в Одесской области пострадали четыре человека, повреждены частные дома, энергетический объект и предприятие. В то же время в ночь на 16 октября системы наблюдения Молдовы зафиксировали несколько случаев нарушения воздушного пространства беспилотниками, которые двигались со стороны Украины. Об этом сообщают начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Национальная армия Республики Молдова, пишет УНН.

Четыре человека пострадали в результате российских атак на гражданскую инфраструктуру Одесской области - говорится в сообщении.

В результате вражеских ударов повреждены 7 частных домовладений, энергетический объект и предприятие по производству бытовой продукции.

Атаки вызвали масштабные пожары, которые в настоящее время ликвидированы. На местах продолжают работать соответствующие службы.

Позже в ДТЭК сообщили, что к утру после ночной атаки энергетики уже вернули свет 33,3 тыс. семей.

Отмечается, что ремонтные работы продолжаются. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.

Молдова зафиксировала пролет беспилотников

В ночь с 15 на 16 октября системы наблюдения Молдовы зафиксировали четыре случая нарушения воздушного пространства беспилотниками со стороны Украины.

Первый объект находился в воздушном пространстве с 23:02 до 23:20, второй — с 3:37 до 3:38, третий — с 3:46 до 3:48. Четвертый беспилотник зафиксировали в 05:59 в направлении населенного пункта Капланы. В 06:00 он покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Оленешт. В 06:00 аппарат покинул воздушное пространство Республики Молдова в направлении населенного пункта Оленешты (Молдова).

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