Мужчина, совершивший самосожжение в Варшаве, вероятно, является украинцем — СМИ
Киев • УНН
Пострадавший возле Президентского дворца в Варшаве, вероятно, украинец с Картой поляка. Его госпитализировали в критическом состоянии.
Мужчина, совершивший самосожжение возле Президентского дворца в Варшаве 25 ноября, предположительно является гражданином Украины и имеет Карту поляка. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, пишет УНН.
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Информацию о происхождении пострадавшего озвучил польский сенатор от «Гражданской коалиции» Гжегож Схетина в эфире телеканала TVP Info. Он сослался на данные Министерства внутренних дел и администрации Польши.
У нас есть информация от МВД, что это был молодой человек, украинец с Картой поляка. Он находится в очень тяжелом состоянии
Что известно о пострадавшем
По информации польских СМИ, мужчину госпитализировали. Первую помощь ему оказали сотрудники Службы государственной охраны Польши, которые находились возле Президентского дворца.
В настоящее время польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Отдельного официального подтверждения гражданства пострадавшего со стороны полиции или польского МВД пока нет.
В Варшаве мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца25.11.26, 21:50 • 1706 просмотров