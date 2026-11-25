Мужчина, совершивший самосожжение возле Президентского дворца в Варшаве 25 ноября, предположительно является гражданином Украины и имеет Карту поляка. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, пишет УНН.

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Информацию о происхождении пострадавшего озвучил польский сенатор от «Гражданской коалиции» Гжегож Схетина в эфире телеканала TVP Info. Он сослался на данные Министерства внутренних дел и администрации Польши.

У нас есть информация от МВД, что это был молодой человек, украинец с Картой поляка. Он находится в очень тяжелом состоянии — сообщил сенатор.

Что известно о пострадавшем

По информации польских СМИ, мужчину госпитализировали. Первую помощь ему оказали сотрудники Службы государственной охраны Польши, которые находились возле Президентского дворца.

В настоящее время польские правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Отдельного официального подтверждения гражданства пострадавшего со стороны полиции или польского МВД пока нет.

В Варшаве мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца