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В центре польской столицы мужчина совершил самоподжог. Происшествие произошло напротив Президентского дворца. Об этом пишет RMF MAXX, передаёт УНН.

Драматическое происшествие произошло во вторник после 17 часов напротив Президентского дворца, перед зданием Министерства культуры. Свидетели, которые видели это событие, рассказали, что всё произошло очень быстро. Пострадавший облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, а затем вспыхнул. Это произошло в одно мгновение, и пламя было большим. Кто-то пытался потушить его курткой, но пламя было настолько сильным, что сделать это было трудно. Тогда начали тушить огонь с помощью огнетушителей - пишет издание.

Сообщается, что на месте работают скорая помощь, пожарная служба и полиция.

Представитель Службы охраны государства подчеркнул, что первыми отреагировали сотрудники SOP, которые оказали мужчине помощь и вызвали службы.

Младший бригадный генерал Войцех Капчинский из столичной пожарной охраны сообщил, что когда пожарные прибыли на место, мужчина находился под наблюдением бригады скорой медицинской помощи.

Напомним

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