У Варшаві чоловік вчинив самопідпал навпроти Президентського палацу
Київ • УНН
Чоловік облився легкозаймистою речовиною та підпалив себе навпроти Президентського палацу у Варшаві. Йому надали допомогу та викликали екстрені служби.
У центрі польської столиці чоловік вчинив самопідпал. Подія сталася навпроти Президентського палацу. Про це пише RMF MAXX, передає УНН.
Драматична подія сталася у вівторок після 17-ї години навпроти Президентського палацу, перед будівлею Міністерства культури. Свідки, які бачили цю подію, розповіли, що все відбувалося дуже швидко. Потерпілий облив себе легкозаймистою речовиною, а потім спалахнув. Це сталося в одну мить, і полум’я було великим. Хтось намагався загасити його курткою, але полум’я було настільки великим, що це було важко. Тоді почали гасити вогнем з вогнегасників
Повідомляється, що на місці працюють швидка допомога, пожежна служба та поліція.
Речник Служби охорони держави наголосив, що першими відреагували співробітники SOP, які надали чоловікові допомогу та викликали служби.
Молодший бригадний генерал Войцех Капчинський зі столичної пожежної охорони повідомив, що коли пожежники прибули на місце, чоловік перебував під наглядом бригади швидкої медичної допомоги.
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