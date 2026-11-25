Фото ілюстративне

У низці областей України завтра цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 0,5 до 3,5 черги, передає УНН.

Як 26 листопада будуть діяти планові відключення електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черги).

Зауважимо, одна черга - чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 2 до 14 годин.

Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам - повідомили в Укренерго.

На ЗАЕС знову блекаут, через атаки рф частково без світла 5 областей - Міненерго