26 листопада в Україні цілодобово діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
Укренерго запровадить погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження для промисловості. Причина — наслідки атак на енергосистему.
У низці областей України завтра цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 0,5 до 3,5 черги, передає УНН.
Як 26 листопада будуть діяти планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черги).
Зауважимо, одна черга - чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 2 до 14 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам
На ЗАЕС знову блекаут, через атаки рф частково без світла 5 областей - Міненерго25.11.26, 10:35 • 11199 переглядiв