В Україні готуються зробити електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) основним документом під час автомобільних перевезень вантажів усередині країни. Уряд пропонує перейти на нові правила з 1 червня 2027 року. Пояснюють: головна мета реформи — у тому, що е-ТТН дозволять державі контролювати перевезення, виявляти перевантажені вантажівки, боротися з тіньовим ринком та відстежувати рух вантажів.

Наразі система е-ТТН уже функціонує, однак бізнес поки що має право використовувати паперові накладні. Чим для України закінчиться цифровізація вантажних перевезень — успішною боротьбою з тіньовою логістикою чи додатковими витратами для бізнесу, розібрався УНН.

Що сталося і коли запрацюють нові правила

9 листопада 2026 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про обов'язкове використання електронних товарно-транспортних накладних під час внутрішніх вантажних перевезень. 12 листопада стало відомо про реєстрацію урядової ініціативи у Верховній Раді. Законопроєкт отримав №16223. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт".

Уряд розраховує, що перехідний період — до 1 червня 2027 року —дозволить підприємствам і перевізникам підготувати програмне забезпечення, електронні підписи та внутрішній документообіг.

Навіщо Україна переходить на електронні накладні

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький пояснив реформу необхідністю скоротити витрати бізнесу, прискорити розрахунки між учасниками перевезень і підвищити прозорість транспортної галузі. У Кабміні від неї очікують чотири основні результати:

скорочення витрат. Підприємствам не доведеться постійно друкувати, пересилати та зберігати велику кількість паперових товарно-транспортних накладних;

прискорення розрахунків. Відправник, перевізник та одержувач зможуть швидше підтверджувати виконання операцій і оформлювати необхідні документи;

боротьбу з тіньовими перевезеннями. Держава отримає більше можливостей для перевірки вантажних операцій та виявлення порушень;

контроль перевантаження автомобілів. У накладних фіксуватимуться вага та габарити транспортних засобів. Це має полегшити виявлення вантажівок, які порушують установлені обмеження та пошкоджують дорожнє покриття.

Водночас в уряді також зазначають, що інспектори вже можуть перевіряти зареєстровані електронні накладні безпосередньо на дорогах.

Що зміниться для перевізників і водіїв

Законопроєкт передбачає кілька суттєвих нововведень.

По-перше, електронна ТТН стане основною формою документа, що супроводжує вантаж. Виходячи з цього, усі операції з накладною підтверджуватимуться лише кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Використовувати паперові ТТН дозволять лише за технічної неможливості оформлення електронних.

По-друге, навіть, якщо відправнику дозволили скористатися звичною паперовою накладною, він повинен буде створити електронну накладну з ідентичними відомостями протягом доби.

Крім того, зміни передбачають, що інформація про перевезення відтепер вноситимуть до державної електронної системи. Вони стосуватимуться як професійних транспортних компаній, так і підприємств, які організовують перевезення власної продукції, постачальників, відправників та одержувачів вантажів.

Які штрафи доведеться заплатити за порушення

Це — один із найважливіших юридичних нюансів реформи. Наразі чинний штраф за перевезення без необхідних документів становить 17 тис грн. Штраф саме за відсутність електронної форми ТТН за наявності належно оформленої паперової накладної наразі ще не встановили.

Зараз відповідно до статті 60 Закону України "Про автомобільний транспорт", перевезення пасажирів або вантажів без документів, передбачених статтями 39 і 48 цього закону, тягне за собою адміністративно-господарський штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У випадку вантажних перевезень відповідальність за цією нормою несе автомобільний перевізник, а не автоматично водій як фізична особа.

Які відомості зазначатимуть в електронній ТТН

Законопроєкт передбачає детальніше заповнення інформації про перевезення.

Так, потрібно буде вказати усіх учасників перевезення: відправника, одержувача, замовника, перевізника, експедитора, а також заповнити графи з персональними відомостями про кермувальника та внести дані його водійського посвідчення.

Крім того, в електронній накладній треба буде вказувати дані про автомобіль, причіп або напівпричіп. Що стосується вантажу, який перевозять, то там знадобляться його найменування, характеристики та маса. Також доведеться зазначити інформацію про пункти завантаження та розвантаження на маршруті.

Передбачена також можливість надавати певні відомості з системи Національній поліції та органам державної статистики в межах їхніх повноважень.

Як система е-накладних працює вже зараз

Електронні накладні — не абсолютно нова технологія для України. У державі вже проводився дворічний експеримент із впровадження е-ТТН. А після того, як ухвалили постанову Кабміну №720 від 4 червня 2026 року, державна система перейшла до постійної роботи.

За інформацією профільного міністерства станом на 9 листопада, доступ до системи мали вісім операторів електронного документообігу. У результаті модернізації стали доступними загальна форма е-ТТН і дев'ять типів супровідних актів, зокрема документи для коригування інформації. Технічним адміністратором системи виступає державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".

Як водієві пред'являти е-документ під час перевірки

У роз'ясненні від 7 вересня 2026 року Мінрозвитку уточнило, що водій не зобов'язаний друкувати належним чином зареєстровану електронну ТТН. Достатньо відкрити документ на смартфоні, планшеті або іншому електронному пристрої. Інспектор Укртрансбезпеки самостійно перевірить усі необхідні відомості в державній системі. Для пошуку інформації він може використовуватися державний реєстраційний номер автомобіля.

Однак тут є важлива деталь: документ, створений у комерційній системі документообігу, ще не обов'язково має статус офіційної е-ТТН. Для цього потрібна його успішна реєстрація в державній системі. Якщо завершити реєстрацію не вдалося, для перевезення необхідно належно оформити паперовий документ.

Скільки коштуватиме перехід на електронні накладні

Законопроєкт №16223 передбачає встановлення плати за реєстрацію електронних товарно-транспортних накладних. Розмір і порядок справляння такої плати має визначити Кабмін.

Для великих транспортних компаній це питання особливо суттєве: адже навіть порівняно невелика вартість реєстрації кожного документа за великої кількості перевезень може стати додатковою статтею витрат. Окремо підприємствам необхідно буде враховувати вартість послуг операторів електронного документообігу та адаптації власного програмного забезпечення.

Кінець паперових накладних: які проблеми та ризики вбачають у реформі експерти

Попри заявлені переваги, ініціатива викликає питання щодо технічної готовності транспортного ринку.

Так, народна депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на складнощі переходу в умовах війни, постійних обстрілів, відключень електроенергії та проблем зі зв'язком. Вона наголосила на необхідності перевірки готовності державної системи та бізнесу до запровадження обов'язкового електронного документообігу.

Йдеться про практичний ризик: перевезення може здійснюватися в районі без стабільного мобільного зв'язку, а вимогу зареєструвати накладну до кінця доби може бути складно виконати - пояснила парламентарка.

Крім того, представники Європейської Бізнес Асоціації раніше виступали за додаткове доопрацювання окремих форм ТТН і достатній перехідний період, необхідний підприємствам для адаптації складних корпоративних інформаційних систем.

Нагадаємо

Як писав УНН, Державна податкова служба України запровадила новий інструмент для платників ПДВ, який має допомогти уникати блокування податкових накладних.