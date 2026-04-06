ДПС запустила новий інструмент для бізнесу - як уникнути блокування податкових накладних

Державна податкова служба України запровадила новий інструмент для платників ПДВ, який має допомогти уникати блокування податкових накладних. Йдеться про так звані "дорожні карти" для правильного заповнення і подання Таблиці даних платника податку, передає УНН із посиланням на повідомлення ДПС та заяву в. о. голови служби Лесі Карнаух.

У ДПС пояснили, що навіть одна помилка або неточність під час подання документів може призвести до зупинення податкової накладної.

За словами Карнаух, завдяки вже запровадженим змінам частку заблокованих накладних вдалося знизити до 0,1-0,15%.

Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1-0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників - зазначила вона.

У службі повідомили, що нові "дорожні карти" підготували після аналізу практичних випадків, звернень профільних асоціацій та з урахуванням особливостей різних сфер роботи бізнесу.

Таблиця даних платника податку містить узагальнену інформацію про коди видів економічної діяльності, товарів і послуг, які підприємство або підприємець на постійній основі виробляє, постачає чи продає в Україні.

У ДПС зазначили, що подання такої таблиці найактуальніше для підприємств виробничої та переробної сфери, будівництва, сфери послуг і виконання робіт, а також для сільськогосподарських товаровиробників.

Податкова окремо звернула увагу на ключові правила подання. Таблицю потрібно подавати разом із поясненням, де слід вказати вид діяльності та послатися на податкову й іншу звітність. Документ подається лише в електронній формі. Якщо підприємство працює за кількома напрямами, таблицю можна подавати окремо за кожним із них. Повторно подавати її на ті коди, які вже є у врахованій таблиці, не потрібно.

Також у поясненні платник має розкрити суть своєї діяльності. Зокрема, йдеться про інформацію щодо працівників, матеріальної бази, транспорту, землі, спецтехніки, а також ліцензій, дозволів та інших документів, якщо вони потрібні для роботи.

Окремо ДПС наголошує на необхідності посилань на податкову та фінансову звітність.

У службі назвали і найпоширеніші причини, через які таблицю можуть не врахувати. Серед них — подання без пояснення, відсутність у поясненні даних про господарську діяльність, відсутність посилань на звітність, нестача працівників для заявлених робіт або зарплата нижча за мінімально встановлений рівень. Ще одна причина - розбіжності між інформацією, яку надав платник, і даними автоматизованих систем ДПС.

Як приклад у податковій навели ситуацію, коли агровиробник подає таблицю на продаж продукції, але в системі немає даних про землю, техніку чи персонал. Також проблеми можуть виникати, якщо податковий кредит сформований за товарами, які не пов’язані з основною діяльністю підприємства.

"Дорожні карти" вже оприлюднили на вебпорталі ДПС. У службі розраховують, що новий інструмент допоможе бізнесу рідше стикатися з технічними помилками та зупиненням податкових накладних.

