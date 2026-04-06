ГНС запустила новый инструмент для бизнеса - как избежать блокировки налоговых накладных

Государственная налоговая служба Украины внедрила новый инструмент для плательщиков НДС, который должен помочь избегать блокировки налоговых накладных. Речь идет о так называемых "дорожных картах" для правильного заполнения и подачи Таблицы данных налогоплательщика, передает УНН со ссылкой на сообщение ГНС и заявление и. о. главы службы Леси Карнаух.

Детали

В ГНС пояснили, что даже одна ошибка или неточность при подаче документов может привести к остановке налоговой накладной.

По словам Карнаух, благодаря уже внедренным изменениям долю заблокированных накладных удалось снизить до 0,1-0,15%.

Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность и налоговая накладная остановлена. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1-0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков - отметила она.

В службе сообщили, что новые "дорожные карты" подготовили после анализа практических случаев, обращений профильных ассоциаций и с учетом особенностей различных сфер работы бизнеса.

Таблица данных налогоплательщика содержит обобщенную информацию о кодах видов экономической деятельности, товаров и услуг, которые предприятие или предприниматель на постоянной основе производит, поставляет или продает в Украине.

В ГНС отметили, что подача такой таблицы наиболее актуальна для предприятий производственной и перерабатывающей сферы, строительства, сферы услуг и выполнения работ, а также для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Налоговая отдельно обратила внимание на ключевые правила подачи. Таблицу нужно подавать вместе с пояснением, где следует указать вид деятельности и сослаться на налоговую и другую отчетность. Документ подается только в электронной форме. Если предприятие работает по нескольким направлениям, таблицу можно подавать отдельно по каждому из них. Повторно подавать ее на те коды, которые уже есть в учтенной таблице, не нужно.

Также в пояснении плательщик должен раскрыть суть своей деятельности. В частности, речь идет об информации о работниках, материальной базе, транспорте, земле, спецтехнике, а также лицензиях, разрешениях и других документах, если они нужны для работы.

Отдельно ГНС подчеркивает необходимость ссылок на налоговую и финансовую отчетность.

В службе назвали и самые распространенные причины, по которым таблицу могут не учесть. Среди них — подача без пояснения, отсутствие в пояснении данных о хозяйственной деятельности, отсутствие ссылок на отчетность, нехватка работников для заявленных работ или зарплата ниже минимально установленного уровня. Еще одна причина - расхождения между информацией, которую предоставил плательщик, и данными автоматизированных систем ГНС.

В качестве примера в налоговой привели ситуацию, когда агропроизводитель подает таблицу на продажу продукции, но в системе нет данных о земле, технике или персонале. Также проблемы могут возникать, если налоговый кредит сформирован по товарам, которые не связаны с основной деятельностью предприятия.

"Дорожные карты" уже обнародовали на веб-портале ГНС. В службе рассчитывают, что новый инструмент поможет бизнесу реже сталкиваться с техническими ошибками и остановкой налоговых накладных.

