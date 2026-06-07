Более 40 ударов по Днепропетровщине: среди шести раненых есть ребенок
Киев • УНН
Оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Ранения получили шестеро гражданских, в том числе 16-летний парень и пожилые люди.
В результате атак рф на Днепропетровскую область 6 июня шесть человек получили ранения, среди них – ребенок. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, более 40 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками и артиллерией.
На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобили. Четыре человека пострадали. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет, а также 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно
Также он констатировал, что:
- на Синельниковщине россияне били по Шахтерской и Раевской громадам. Повреждены предприятие и автомобили;
- в Слобожанской громаде Днепровского района повреждены кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили;
- противник нанес удар по Песчанской громаде в Самаровском районе. Повреждены частные дома, инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина. Будут лечиться дома;
- на Криворожье враг атаковал Грушевскую и Зеленодольскую громады.
Напомним
Накануне армия рф нанесла удар по Днепропетровской области, в результате чего повреждены сельхозпредприятие, частный дом и несколько автомобилей.
В результате российских атак на Днепропетровщину один человек погиб, девять ранены31.05.26, 19:13 • 10157 просмотров