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Более 40 ударов по Днепропетровщине: среди шести раненых есть ребенок

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Оккупанты более 40 раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Ранения получили шестеро гражданских, в том числе 16-летний парень и пожилые люди.

Более 40 ударов по Днепропетровщине: среди шести раненых есть ребенок

В результате атак рф на Днепропетровскую область 6 июня шесть человек получили ранения, среди них – ребенок. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, более 40 раз враг атаковал пять районов области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобили. Четыре человека пострадали. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Мужчины 18 и 39 лет, а также 45-летняя женщина будут лечиться амбулаторно

- рассказал Ганжа.

Также он констатировал, что:

  • на Синельниковщине россияне били по Шахтерской и Раевской громадам. Повреждены предприятие и автомобили;
    • в Слобожанской громаде Днепровского района повреждены кладбище, сельхозпредприятие, частный дом и автомобили;
      • противник нанес удар по Песчанской громаде в Самаровском районе. Повреждены частные дома, инфраструктура. Ранения получили 73-летняя женщина и 86-летний мужчина. Будут лечиться дома;
        • на Криворожье враг атаковал Грушевскую и Зеленодольскую громады.

          Напомним

          Накануне армия рф нанесла удар по Днепропетровской области, в результате чего повреждены сельхозпредприятие, частный дом и несколько автомобилей.

          В результате российских атак на Днепропетровщину один человек погиб, девять ранены31.05.26, 19:13 • 10157 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

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