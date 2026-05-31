В результате российских атак на Днепропетровщину один человек погиб, девять ранены
Киев • УНН
Оккупанты почти 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровщины артиллерией и дронами. Погибла женщина, еще девять человек получили ранения.
Российские войска в течение дня почти 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиационной бомбой, в результате чего погиб один человек, еще девять получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
По его словам, под ударом, кроме Днепра, оказались Покровская и Васильковская громады Синельниковского района. В результате атак повреждены многоквартирные дома и автомобили.
В Синельниковском районе пострадали пять человек. Женщин в возрасте 73, 79 и 85 лет госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.
На Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую, Покровскую и Томаковскую громады. Там повреждены объекты инфраструктуры, школа, многоэтажный жилой дом, административное здание, автозаправочная станция и автомобили.
Погибла 50-летняя женщина. Ранены четыре человека. Мужчины 50 и 67 лет в тяжелом состоянии. Женщины 48 и 78 лет на амбулаторном лечении
Также российские военные атаковали Грушевскую громаду Криворожского района.
