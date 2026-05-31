В Днепре после атаки россиян вспыхнул пожар на складе логистической компании
Киев • УНН
В Днепре из-за атаки дронов загорелся склад логистической компании и авто. Спасатели ликвидируют огонь, данные о пострадавших уточняются.
В Днепре в результате российской атаки возник пожар на территории логистического объекта. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По его словам, после удара загорелся склад логистической компании. Также огонь охватил автомобили, припаркованные рядом с местом попадания.
На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы нанесенных повреждений.
Глава области отметил, что данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
