российский дрон атаковал АЗС и "Новую почту" в Славянске, возник пожар

В Славянске Донецкой области российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию, в результате чего произошли пожары на территории объекта. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, после попадания загорелась облицовка административного здания АЗС. Также огонь охватил складское сооружение.

На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС, которые оперативно приступили к ликвидации последствий атаки и не допустили дальнейшего распространения пламени.

Спасателям удалось быстро ликвидировать все очаги возгорания и взять ситуацию под контроль.

По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. Информация о масштабах нанесенных повреждений уточняется.

Атака на Новую почту

Кроме того, российский дрон попал в местное отделение Новой почты. В компании сообщили, что сотрудники не пострадали.

В Новой почте отметили, что после оценки ущерба будет определено состояние всех отправлений, которые находились в отделении во время удара.

Компания также пообещала компенсировать клиентам объявленную стоимость посылок, которые были уничтожены в результате российской атаки. По предварительной информации, пострадавших нет.

