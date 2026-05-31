Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомб

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Над Массачусетсом и Нью-Гэмпширом распался метеор на скорости 120 тысяч км/ч. Энергия взрыва составила 300 тонн тротила, пострадавших нет.

Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомб
Фото: Спутниковая и информационная служба NOAA

Метеорит взорвался в небе над северо-востоком США, вызвав мощные взрывы, которые слышали жители Массачусетса и Нью-Гэмпшира. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на NASA, пишет УНН.

Детали

По данным космического агентства, огненный шар распался над северо-восточным Массачусетсом и юго-восточным Нью-Гэмпширом в субботу после 14:00 по местному времени. По оценкам NASA, энергия взрыва была эквивалентна примерно 300 тоннам тротила.

Дома содрогались от взрывной волны

В NASA отметили, что метеор двигался со скоростью около 120 тысяч километров в час на высоте около 64 километров, когда начал разрушаться в атмосфере.

Фото: Спутниковая и информационная служба NOAA

Этот огненный шар не был связан ни с одним активным метеорным потоком, но это был природный объект, а не возвращение космического мусора или спутника в атмосферу

– заявила заместитель руководителя отдела новостей NASA Дженнифер Доурен.

Местные жители сообщали в социальных сетях о громких взрывах и толчках, из-за которых в некоторых домах дрожали окна и стены. По данным агентства, обломки метеорита могли упасть в малонаселенных районах, однако информации о пострадавших или разрушениях нет.

Степан Гафтко

