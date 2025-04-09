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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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NASA планирует завершить сертификацию космического корабля Starliner от Boeing для миссий с экипажем к концу 2025 года или в начале 2026-го. Это после технических проблем во время миссии к МКС.

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ІТ-индустрия уплатила более $1 млрд налогов в год - Федоров

Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов. Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, среди клиентов – Microsoft, Meta, NASA и Google.

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Наука под угрозой: глава Нобелевского комитета предупреждает, что давление на свободные исследования растет

Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.

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Цены на газ в Европе выросли после атаки на транзитный пункт в курской области - Bloomberg

Европейские цены на газ выросли на 6,2% после атаки на насосную станцию в курской области рф. Инцидент ставит под сомнение возобновление поставок газа в Европу.

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SpaceX запустила секретную миссию NROL-57 для разведывательного управления США

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Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю с экипажем Crew-9 на капсуле SpaceX

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Новости Мира • 19 марта, 06:12 • 13971 просмотра

Американский аппарат сделал потрясающие снимки заката с Луны

Аппарат Blue Ghost сделал высокочеткие изображения заката с Луны. В NASA надеются, что они помогут раскрыть тайну странной дымки, которую впервые наблюдали на Луне в 1960-х.

Технологии • 19 марта, 03:19 • 19574 просмотра

Астронавты, застрявшие на МКС на 9 месяцев, вернутся на Землю во вторник - NASA

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon. Их миссия затянулась из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.

Новости Мира • 17 марта, 10:59 • 60958 просмотра

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

Новости Мира • 16 марта, 05:40 • 21787 просмотра

SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию

Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.

Новости Мира • 15 марта, 01:53 • 25237 просмотра

SpaceX готовится к запуску миссии на Международную космическую станцию

SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.

Новости Мира • 14 марта, 02:28 • 16678 просмотра

За шаг до спутника Марса: астероидная миссия "Hera" впервые использована за пределами Земли и Луны

Зонд "Hera" сфотографировал Марс и Деймос во время пролета. Это поможет в планировании будущих миссий по исследованию спутников Марса и разработке технологий защиты от астероидов.

Новости Мира • 13 марта, 16:54 • 16398 просмотра

SpaceX отменила полет команды, которая должна была заменить астронавтов на Международной космической станции

SpaceX отменила запуск из-за проблемы на стартовой площадке. Астронавты Уилмор и Уильямс задержались на МКС из-за технических проблем с Boeing Starliner.

Новости Мира • 13 марта, 01:28 • 14999 просмотра

NASA запустило в космос новые миссии для исследования Солнца и возникновения Вселенной

NASA отправила в космос телескоп SPHEREx для изучения происхождения Вселенной и миссию PUNCH для исследования солнечной атмосферы. Обе миссии стартовали на ракете SpaceX Falcon 9.

Новости Мира • 12 марта, 23:53 • 11785 просмотра

Администрация Трампа рассматривает возможность сокращения научного бюджета NASA до 50% - Ars Technica

Администрация Трампа рассматривает возможность сокращения научного бюджета NASA до 50%. Такие изменения могут привести к прекращению важных миссий и потере США лидерства в космической отрасли.

Новости Мира • 8 марта, 07:48 • 19654 просмотра

Модуль Athena сегодня установит первую сотовую сеть на Луне

Модуль Атенa класса Nova-C совершит посадку на Луну 6 марта для создания первой сотовой сети Nokia. Миссия является частью программы NASA CLPS и включает сбор лунных образцов и научные исследования.

Технологии • 6 марта, 09:12 • 14222 просмотра

россия заявила о запуске ракеты-носителя "Союз" для оборонных целей

С космодрома Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2. 1б" с военным космическим аппаратом. Запуск состоялся 3 марта в 01:22 по московскому времени в интересах минобороны рф.

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Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно приземлился на Луну - это второй случай в истории коммерческих модулей

Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно сел на Луну и прислал первые снимки. Аппарат несет 10 научных инструментов NASA для исследования лунного грунта в Mare Crisium.

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Редкий парад семи планет можно будет увидеть в последний день февраля

Семь планет Солнечной системы одновременно появятся на ночном небе 28 февраля. Венеру, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, для наблюдения остальных планет понадобится телескоп.

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Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.

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Athena стартовала к Луне: новый модуль от SpaceX с инновационной станцией связи

Лунный посадочный модуль Athena от Intuitive Machines успешно стартовал на ракете Falcon 9. Аппарат совершит посадку на Луну 6 марта и проведет тестирование грунта возле Южного полюса.

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Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты

NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.

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В бразильском городе в Амазонии образовались огромные воронки: объявлено чрезвычайное положение

В бразильском городе Буритикупу образовались огромные пропасти, угрожающие 1200 жителям. Из-за песчаных грунтов и сильных дождей воронки продолжают увеличиваться, разрушая дома.

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