Ракета "Союз" стартовала с Байконура, доставив Кима, рыжикова и зубрицкого на МКС.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Полная Луна встретится со Спикой, самой яркой звездой в созвездии Девы, 12 апреля. Свет от Спики идет 250 лет, а от Луны – 1,3 секунды.
Марсоход NASA Curiosity обнаружил самые большие органические молекулы на Марсе, возрастом 3,7 миллиарда лет. Молекулы могут быть фрагментами жирных кислот, окружающих биологические клетки.
Телескоп Хаббл сделал впечатляющие снимки спиральной галактики NGC 4941 на расстоянии 67 миллионов световых лет в созвездии Девы. Инструменты Hubble выделяют отдельные скопления звезд и облака газа.
Airbus выиграла контракт на разработку посадочной платформы для доставки марсохода на Марс в рамках миссии ExoMars, запуск которой запланирован на 2028 год. Контракт создаст около 200 рабочих мест.
Телескоп Webb впервые смог зафиксировать полярные сияния Нептуна в потрясающих инфракрасных деталях. Активность сияний расположена в средних широтах планеты, а не на полюсах.
NASA планирует завершить сертификацию космического корабля Starliner от Boeing для миссий с экипажем к концу 2025 года или в начале 2026-го. Это после технических проблем во время миссии к МКС.
Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов. Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, среди клиентов – Microsoft, Meta, NASA и Google.
Глава Нобелевского комитета выразила обеспокоенность из-за притеснений ученых и сокращения финансирования науки. Это происходит на фоне политических споров и может угрожать свободе исследований.
Европейские цены на газ выросли на 6,2% после атаки на насосную станцию в курской области рф. Инцидент ставит под сомнение возобновление поставок газа в Европу.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой NROL-57. Ракета стартовала из Калифорнии в рамках миссии для Национального управления разведки США.
Космический корабль SpaceX Dragon с астронавтами NASA и космонавтом роскосмоса приводнился у побережья Флориды.
Аппарат Blue Ghost сделал высокочеткие изображения заката с Луны. В NASA надеются, что они помогут раскрыть тайну странной дымки, которую впервые наблюдали на Луне в 1960-х.
Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon. Их миссия затянулась из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.
SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.
Зонд "Hera" сфотографировал Марс и Деймос во время пролета. Это поможет в планировании будущих миссий по исследованию спутников Марса и разработке технологий защиты от астероидов.
SpaceX отменила запуск из-за проблемы на стартовой площадке. Астронавты Уилмор и Уильямс задержались на МКС из-за технических проблем с Boeing Starliner.
NASA отправила в космос телескоп SPHEREx для изучения происхождения Вселенной и миссию PUNCH для исследования солнечной атмосферы. Обе миссии стартовали на ракете SpaceX Falcon 9.
Администрация Трампа рассматривает возможность сокращения научного бюджета NASA до 50%. Такие изменения могут привести к прекращению важных миссий и потере США лидерства в космической отрасли.
Модуль Атенa класса Nova-C совершит посадку на Луну 6 марта для создания первой сотовой сети Nokia. Миссия является частью программы NASA CLPS и включает сбор лунных образцов и научные исследования.
С космодрома Плесецк осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз-2. 1б" с военным космическим аппаратом. Запуск состоялся 3 марта в 01:22 по московскому времени в интересах минобороны рф.
Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно сел на Луну и прислал первые снимки. Аппарат несет 10 научных инструментов NASA для исследования лунного грунта в Mare Crisium.
Семь планет Солнечной системы одновременно появятся на ночном небе 28 февраля. Венеру, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, для наблюдения остальных планет понадобится телескоп.
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.
Лунный посадочный модуль Athena от Intuitive Machines успешно стартовал на ракете Falcon 9. Аппарат совершит посадку на Луну 6 марта и проведет тестирование грунта возле Южного полюса.
NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.
В бразильском городе Буритикупу образовались огромные пропасти, угрожающие 1200 жителям. Из-за песчаных грунтов и сильных дождей воронки продолжают увеличиваться, разрушая дома.