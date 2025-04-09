Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.