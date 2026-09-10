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У берегов Норвегии подводные лодки рф пытались испытать секретное оружие - Reuters

Киев • УНН

 • 388 просмотра

российские подводные силы отрабатывали применение секретного оружия для вывода из строя кабелей у Шпицбергена. Великобритания, Норвегия и США сорвали учения.

У берегов Норвегии подводные лодки рф пытались испытать секретное оружие - Reuters

Этой весной в глубоких водах Арктики вблизи удалённого архипелага Шпицберген союзники по НАТО обнаружили, что российские подводные лодки тренируются применять секретное оружие, предназначенное для вывода из строя критически важных подводных кабелей без оставления каких-либо следов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает издание со ссылкой на источники, операцию проводило российское Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ), используя глубоководные аппараты для имитации развёртывания этой технологии. Британские, норвежские и американские силы отслеживали российские суда и не позволили им завершить учения.

Совместная операция с участием Великобритании, Норвегии и США отслеживала российские суда в море и противостояла им, сообщили двое чиновников на условиях анонимности. Российским судам не дали завершить учения, и в итоге они покинули этот район.

В апреле Великобритания и Норвегия сообщили, что обнаружили скрытую российскую операцию в арктических водах. Однако об обнаружении нового оружия, месте проведения операции и участии США ранее не сообщалось.

Это противостояние в глубоководной зоне произошло в момент, когда некоторые западные разведчики опасаются, что Кремль активизирует диверсионные операции в Европе и готовится к конфликту с НАТО.

Некоторые аналитики американской разведки всё больше обеспокоены тем, что Россия может проверить на прочность договор НАТО о взаимной обороне, известный как статья 5, сообщили трое американских чиновников. Если это произойдёт, уничтожение подводных кабелей может стать важной частью таких действий, заявили западные чиновники.

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Кабели толщиной не более садового шланга, которые лежат на морском дне или спрятаны непосредственно под ним, имеют критическое значение для глобальной интернет-связи и финансовых операций. Их экономическая и стратегическая важность сделала их целями во время прошлых конфликтов, в частности Первой и Второй мировых войн, когда они играли ключевую роль в передаче приказов по телеграфу или телефону.

Два подводных волоконно-оптических кабеля длиной 1 400 км, соединяющие Шпицберген с материковой Норвегией, проложены на глубине до 2 700 метров под поверхностью моря. Они передают огромные объёмы спутниковых данных, загруженных на наземной спутниковой станции SvalSat — крупнейшей в мире, которая является частью сети NASA Near Space Network.

Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии по поводу этого инцидента. Кремль последовательно отрицает проведение диверсионных операций в странах НАТО или подготовку какого-либо противостояния.

Дополнение

НАТО и его союзники в последние годы усиливают защиту подводной инфраструктуры после диверсий против Nord Stream и других случаев повреждения кабелей. Отдельную обеспокоенность вызывает деятельность судов, которые медленно проходят над подводной инфраструктурой или вблизи неё, картографируя её расположение.

Эксперты считают масштабное картографирование потенциальной подготовкой к диверсиям, хотя само обследование инфраструктуры в международных водах не является незаконным. В НАТО уже действуют инициативы Baltic Sentry и Nordic Warden, направленные на усиление патрулирования критически важной инфраструктуры. По словам экспертов, Россия и Китай в настоящее время являются одними из наиболее активных и опасных подводных угроз, тогда как Европа остаётся недостаточно защищённой от возможных атак на подводную инфраструктуру.

Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11.02.26, 07:23 • 25725 просмотров

Ольга Розгон

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