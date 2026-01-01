$42.350.03
Финляндия задержала судно из россии по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Финская полиция задержала грузовое судно "Фитбург", следовавшее из санкт-петербурга в Израиль. Его подозревают в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Эстонией.

Финская полиция задержала грузовое судно, следовавшее из российского санкт-петербурга в Израиль, по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Финская полиция задержала судно, плывшее из россии, по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля, пролегающего от Хельсинки до Эстонии через Финский залив, где в последние годы произошел ряд подобных инцидентов. Задержанное грузовое судно "Фитбург" на момент инцидента направлялось из российского порта санкт-петербург в Израиль

- пишет издание.

Как заявил начальник полиции Хельсинки Яри Люкку: "На данный момент мы подозреваем серьезное нарушение телекоммуникаций, а также серьезный саботаж и попытку серьезного саботажа".

По словам следователей, 14 членов экипажа "Фитбурга" были из россии, Грузии, Казахстана и Азербайджана, и все они были задержаны финской полицией. Судно ходило под флагом Сент-Винсента и Гренадин.

Согласно данным LSEG, владельцем судна является Fitburg Shipping Company Ltd, а управляющим - Albros Shipping and Trading Ltd.

Напомним

В Финском заливе зафиксировали повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Полиция Финляндии расследует инцидент в сотрудничестве с другими органами власти.

Павел Башинский

