ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 4140 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 6616 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 6656 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 77609 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 95216 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37651 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37437 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33136 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27043 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
Фінляндія затримала судно з росії за підозрою в саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Фінська поліція затримала вантажне судно "Фітбург", що прямувало з санкт-петербурга до Ізраїлю. Його підозрюють у саботажі підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Естонією.

Фінляндія затримала судно з росії за підозрою в саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією

Фінська поліція затримала вантажне судно, що прямувало з російського санкт-петербурга до Ізраїлю, за підозрою у саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Фінська поліція затримала судно, що пливло з росії, за підозрою у саботажі підводного телекомунікаційного кабелю, що пролягає від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку, де в останні роки сталася низка подібних інцидентів. Затримане вантажне судно "Фітбург" на момент інциденту прямувало з російського порту санкт-петербург до Ізраїлю

- пише видання.

Як заявив начальник поліції Гельсінкі Ярі Люкку: "На даний момент ми підозрюємо серйозне порушення телекомунікацій, а також серйозний саботаж і спробу серйозного саботажу".

За словами слідчих, 14 членів екіпажу "Фітбурга" були з росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і всіх їх затримала фінська поліція. Судно ходило під прапором Сент-Вінсента і Гренадин.

Згідно з даними LSEG, власником судна є Fitburg Shipping Company Ltd, а керуючим - Albros Shipping and Trading Ltd.

Нагадаємо

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Поліція Фінляндії розслідує інцидент у співпраці з іншими органами влади.

Павло Башинський

