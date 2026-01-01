Фінляндія затримала судно з росії за підозрою в саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією

Фінська поліція затримала вантажне судно, що прямувало з російського санкт-петербурга до Ізраїлю, за підозрою у саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Фінська поліція затримала судно, що пливло з росії, за підозрою у саботажі підводного телекомунікаційного кабелю, що пролягає від Гельсінкі до Естонії через Фінську затоку, де в останні роки сталася низка подібних інцидентів. Затримане вантажне судно "Фітбург" на момент інциденту прямувало з російського порту санкт-петербург до Ізраїлю - пише видання.

Як заявив начальник поліції Гельсінкі Ярі Люкку: "На даний момент ми підозрюємо серйозне порушення телекомунікацій, а також серйозний саботаж і спробу серйозного саботажу".

За словами слідчих, 14 членів екіпажу "Фітбурга" були з росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану, і всіх їх затримала фінська поліція. Судно ходило під прапором Сент-Вінсента і Гренадин.

Згідно з даними LSEG, власником судна є Fitburg Shipping Company Ltd, а керуючим - Albros Shipping and Trading Ltd.

Нагадаємо

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Поліція Фінляндії розслідує інцидент у співпраці з іншими органами влади.