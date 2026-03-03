Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті

$43.100.11
50.870.16
ukenru
06:18 • 2084 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 40673 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 51779 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 36881 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 36360 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 34040 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 18223 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 18193 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 17283 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 39716 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
82%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща та Швеція ведуть переговори з Францією щодо "ядерної парасольки"2 березня, 21:28 • 7892 перегляди
США втратили шість військових на війні в Ірані, очікуються жорстокіші удари2 березня, 21:53 • 7324 перегляди
Оксана Пекун вийшла за межі: співачка кардинально змінила свій музичний стильVideo2 березня, 22:30 • 15633 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну2 березня, 23:37 • 13620 перегляди
Іранський режим протягом багатьох років є одним із головних джерел міжнародної дестабілізації - Сибіга3 березня, 00:48 • 10146 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 20305 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 40673 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 37785 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 44614 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 39716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 11464 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 18992 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 23360 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 23752 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 81315 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Ізраїль заявив про одночасні удари по військових об'єктах іранського режиму та Хезболли в Тегерані та Бейруті. Раніше Ізраїль та США знищили іранські ракетні установки та засоби ППО.

Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті

Ізраїль у вівторок вранці заявив, що проводить "одночасні удари в Тегерані та Бейруті", про що повідомили в Армії оборони Ізраїлю у соцмережах, пише УНН.

Армія оборони Ізраїлю зараз завдає одночасні удари в Тегерані та Бейруті. Повітряні сили Ізраїлю розпочали цілеспрямовані удари по військових об'єктах іранського терористичного режиму та терористичної організації "Хезболла"

- повідомили у ЦАХАЛ.

Раніше ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по іранських ракетних пускових установках та системах ППО, які використовувалися для "ураження літаків повітряних сил Ізраїлю".

Ізраїльські літаки "продовжуватимуть завдавати ударів по спробах озброїти ракетні пускові установки", а також по "місцях бойової стрільби, ракетних пускових установках та балістичних ракетах", заявили військові.

За кілька годин до цього Центральне командування США заявило в публікації у X, що американські війська "знищили об'єкти командування та управління Корпусу вартових Ісламської революції, іранські спроможності ППО, місця запуску ракет та безпілотників, а також військові аеродроми".

Тим часом Іран продовжував завдавати ударів по союзниках США в Перській затоці повітряними атаками протягом ночі.

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини03.03.26, 08:30 • 1174 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Соціальна мережа
Сутички
Ізраїль
Центральне Командування Збройних сил США
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран