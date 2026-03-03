Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті
Київ • УНН
Ізраїль заявив про одночасні удари по військових об'єктах іранського режиму та Хезболли в Тегерані та Бейруті. Раніше Ізраїль та США знищили іранські ракетні установки та засоби ППО.
Ізраїль у вівторок вранці заявив, що проводить "одночасні удари в Тегерані та Бейруті", про що повідомили в Армії оборони Ізраїлю у соцмережах, пише УНН.
Армія оборони Ізраїлю зараз завдає одночасні удари в Тегерані та Бейруті. Повітряні сили Ізраїлю розпочали цілеспрямовані удари по військових об'єктах іранського терористичного режиму та терористичної організації "Хезболла"
Раніше ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по іранських ракетних пускових установках та системах ППО, які використовувалися для "ураження літаків повітряних сил Ізраїлю".
Ізраїльські літаки "продовжуватимуть завдавати ударів по спробах озброїти ракетні пускові установки", а також по "місцях бойової стрільби, ракетних пускових установках та балістичних ракетах", заявили військові.
За кілька годин до цього Центральне командування США заявило в публікації у X, що американські війська "знищили об'єкти командування та управління Корпусу вартових Ісламської революції, іранські спроможності ППО, місця запуску ракет та безпілотників, а також військові аеродроми".
Тим часом Іран продовжував завдавати ударів по союзниках США в Перській затоці повітряними атаками протягом ночі.
