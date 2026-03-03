$43.100.11
Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Іран продовжує завдавати ударів по союзниках США на Близькому Сході, повідомляється про загибель понад 700 людей в Ірані та шістьох американських військовослужбовців. США закликали своїх громадян негайно покинути регіон.

Нові удари і заклики американців покинути Близький Схід - останні новини

Союзники США на Близькому Сході знову прокинулися від хвилі ударів, оскільки Іран продовжує свої дії у відповідь на американські та ізраїльські атаки, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

З початку війни удари сколихнули міські центри, енергетичну інфраструктуру, аеропорти та готелі в країнах Перської затоки, потрясаючи населення, яке тривалий час звикло до відносної безпеки, і викликаючи параліч можливості подорожей.

Президент США Дональд Трамп заявив CNN, що найбільшим сюрпризом війни стали атаки Ірану на ці країни. У міру ескалації загрози для американців Держдепартамент США закликав громадян негайно залишити Близький Схід.

Трамп заявив CNN, що "велика хвиля" американських атак на Іран ще попереду. Трамп виклав журналістам свої військові цілі, заявивши, що хоче знищити ракетний потенціал Ірану, знищити його військово-морський флот, покласти край його ядерним амбіціям та зупинити озброєння ним войовничих угруповань. В інтерв'ю газеті New York Post він заявив, що не відкидає можливості введення військ на місцях.

Останні події, за даними видання, такі:

  • союзники в Перській затоці під обстрілом: Іран і його ставленики продовжують завдавати ударів по союзникам США в Перській затоці. Посольство США в Саудівській Аравії було вражене іранськими безпілотниками, а джерело повідомило, що посольство США в Кувейті зазнало ударів у неділю і понеділок. Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Кувейт заявили, що виявили іранські ракети, що летіли;
    • кількість загиблих в Ірані зростає: за даними інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency, що базується в США, з початку війни в Ірані загинуло понад 700 людей;
      • шістьох американців убито: перших американських військовослужбовців, які загинули в конфлікті, було вбито прямим іранським ударом по імпровізованому оперативному центру в цивільному порту Кувейту в неділю, повідомило джерело CNN;
        • удари Ізраїлю та «Хезболли»: Ізраїль заявив, що завдає ударів по командним центрам та складам зброї «Хезболли» у Бейруті в Лівані. Також було перехоплено безпілотники, які перетинали кордон Ізраїлю з боку Лівану;
          • Нетаньягу захищає війну: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув критику про те, що конфлікт переросте в «нескінченну війну» на Близькому Сході, заявивши натомість, що він призведе до миру та демократії в Ірані;
            • іранські ядерні об'єкти: супутникові знімки компанії Vantor, яка займається просторовою розвідкою, показують пошкодження ядерного об'єкту в Натанзі, одного з найважливіших військових об'єктів Ірану та найбільшого центру збагачення урану;
              • загроза створення нафтового глухого кута: радник командувача Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) попередив, що судна, що проходять через Ормузьку протоку, будуть обстрілюватися.

                ISW: погрози Ірану щодо Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту03.03.26, 07:15 • 2708 переглядiв

                Доповнюється...

                Юлія Шрамко

