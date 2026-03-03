Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости

Союзники США на Ближнем Востоке снова проснулись от волны ударов, поскольку Иран продолжает свои действия в ответ на американские и израильские атаки, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

С начала войны удары сотрясали городские центры, энергетическую инфраструктуру, аэропорты и отели в странах Персидского залива, потрясая население, которое долгое время привыкло к относительной безопасности, и вызывая паралич возможности путешествий.

Президент США Дональд Трамп заявил CNN, что самым большим сюрпризом войны стали атаки Ирана на эти страны. По мере эскалации угрозы для американцев Госдепартамент США призвал граждан немедленно покинуть Ближний Восток.

Трамп заявил CNN, что «большая волна» американских атак на Иран еще впереди. Трамп изложил журналистам свои военные цели, заявив, что хочет уничтожить ракетный потенциал Ирана, уничтожить его военно-морской флот, положить конец его ядерным амбициям и остановить вооружение им воинственных группировок. В интервью газете New York Post он заявил, что не исключает возможности ввода войск на местах.

Последние события, по данным издания, таковы:

союзники в Персидском заливе под обстрелом: Иран и его ставленники продолжают наносить удары по союзникам США в Персидском заливе. Посольство США в Саудовской Аравии было поражено иранскими беспилотниками, а источник сообщил, что посольство США в Кувейте подверглось ударам в воскресенье и понедельник. Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт заявили, что обнаружили летящие иранские ракеты;

число погибших в Иране растет: по данным информационного агентства Human Rights Activists News Agency, базирующегося в США, с начала войны в Иране погибло более 700 человек;

шесть американцев убиты: первые американские военнослужащие, погибшие в конфликте, были убиты прямым иранским ударом по импровизированному оперативному центру в гражданском порту Кувейта в воскресенье, сообщил источник CNN;

удары Израиля и «Хезболлы»: Израиль заявил, что наносит удары по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Бейруте в Ливане. Также были перехвачены беспилотники, пересекавшие границу Израиля со стороны Ливана;

Нетаньяху защищает войну: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику о том, что конфликт перерастет в «бесконечную войну» на Ближнем Востоке, заявив вместо этого, что он приведет к миру и демократии в Иране;

иранские ядерные объекты: спутниковые снимки компании Vantor, занимающейся пространственной разведкой, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе, одного из важнейших военных объектов Ирана и крупнейшего центра обогащения урана;

угроза создания нефтяного тупика: советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что суда, проходящие через Ормузский пролив, будут обстреливаться.

