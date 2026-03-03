Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости

$43.100.11
50.870.16
ukenru
06:18 • 692 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 38720 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 50026 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 35990 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 35583 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33602 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 17935 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18056 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17193 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39215 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
82%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе2 марта, 20:50 • 7870 просмотра
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти2 марта, 21:04 • 10746 просмотра
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стильVideo2 марта, 22:30 • 13926 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну2 марта, 23:37 • 12935 просмотра
Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига00:48 • 8938 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 19634 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 38717 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 37191 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 43979 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 11080 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 18673 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 23062 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 23530 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 81108 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Иран продолжает наносить удары по союзникам США на Ближнем Востоке, сообщается о гибели более 700 человек в Иране и шести американских военнослужащих. США призвали своих граждан немедленно покинуть регион.

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости

Союзники США на Ближнем Востоке снова проснулись от волны ударов, поскольку Иран продолжает свои действия в ответ на американские и израильские атаки, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

С начала войны удары сотрясали городские центры, энергетическую инфраструктуру, аэропорты и отели в странах Персидского залива, потрясая население, которое долгое время привыкло к относительной безопасности, и вызывая паралич возможности путешествий.

Президент США Дональд Трамп заявил CNN, что самым большим сюрпризом войны стали атаки Ирана на эти страны. По мере эскалации угрозы для американцев Госдепартамент США призвал граждан немедленно покинуть Ближний Восток.

Трамп заявил CNN, что «большая волна» американских атак на Иран еще впереди. Трамп изложил журналистам свои военные цели, заявив, что хочет уничтожить ракетный потенциал Ирана, уничтожить его военно-морской флот, положить конец его ядерным амбициям и остановить вооружение им воинственных группировок. В интервью газете New York Post он заявил, что не исключает возможности ввода войск на местах.

Последние события, по данным издания, таковы:

  • союзники в Персидском заливе под обстрелом: Иран и его ставленники продолжают наносить удары по союзникам США в Персидском заливе. Посольство США в Саудовской Аравии было поражено иранскими беспилотниками, а источник сообщил, что посольство США в Кувейте подверглось ударам в воскресенье и понедельник. Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт заявили, что обнаружили летящие иранские ракеты;
    • число погибших в Иране растет: по данным информационного агентства Human Rights Activists News Agency, базирующегося в США, с начала войны в Иране погибло более 700 человек;
      • шесть американцев убиты: первые американские военнослужащие, погибшие в конфликте, были убиты прямым иранским ударом по импровизированному оперативному центру в гражданском порту Кувейта в воскресенье, сообщил источник CNN;
        • удары Израиля и «Хезболлы»: Израиль заявил, что наносит удары по командным центрам и складам оружия «Хезболлы» в Бейруте в Ливане. Также были перехвачены беспилотники, пересекавшие границу Израиля со стороны Ливана;
          • Нетаньяху защищает войну: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику о том, что конфликт перерастет в «бесконечную войну» на Ближнем Востоке, заявив вместо этого, что он приведет к миру и демократии в Иране;
            • иранские ядерные объекты: спутниковые снимки компании Vantor, занимающейся пространственной разведкой, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе, одного из важнейших военных объектов Ирана и крупнейшего центра обогащения урана;
              • угроза создания нефтяного тупика: советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что суда, проходящие через Ормузский пролив, будут обстреливаться.

                ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть03.03.26, 07:15 • 2846 просмотров

                Дополняется...

                Юлия Шрамко

                Новости Мира
                Ядерное оружие
                Энергетика
                Столкновения
                Электроэнергия
                Израиль
                Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
                Ливан
                Дональд Трамп
                Саудовская Аравия
                Катар
                Кувейт
                Биньямин Нетаньяху
                Объединенные Арабские Эмираты
                Соединённые Штаты
                Иран