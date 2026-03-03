$43.100.11
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
2 марта, 13:33
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Эксклюзивы
ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Угрозы Ирана судам в Ормузском проливе вызвали рост мировых цен на нефть, что может увеличить доходы России. Цены на нефть марки Brent достигли 82,37 доллара за баррель 2 марта.

ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть

Угрозы Ирана судам, проходящим транзитом через Ормузский пролив, вызывают значительные скачки мировых цен на нефть, что может увеличить доходы России от продажи нефти. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent достигли пика в 82,37 доллара за баррель 2 марта, по сравнению с 73 долларами на момент закрытия рынка 27 февраля, непосредственно перед совместными американо-израильскими ударами против Ирана.

По словам аналитиков, сообщения об иранских ударах по нескольким нефтяным танкерам, связанным с США и Великобританией, и угрозы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) судам, проходящим транзитом через пролив, привели к сокращению судоходства в Персидском заливе как минимум на 33 процента по состоянию на 1 марта.

Цены на нефть, вероятно, продолжат расти в ближайшие дни в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке ... до 90-100 долларов за баррель. Россия всегда полагалась на доходы от нефти и газа для финансирования своей войны в Украине, но доходы неуклонно падали в течение 2025 года, и российские власти ожидают, что доходы от нефти и газа продолжат падать в 2026 году

- указывают в ISW.

Там добавляют, что России пришлось прибегнуть к другим способам получения доходов, таким как продажа золотого запаса и повышение налога на добавленную стоимость, чтобы компенсировать снижение доходов от нефти и газа.

"Устойчивые высокие цены на нефть могут удержать Россию на плаву в экономическом плане и позволить ей финансировать свою войну в Украине в среднесрочной перспективе. Однако маловероятно, что Иран сможет успешно и бессрочно ввести блокаду Ормузского пролива достаточно долго, чтобы Россия получила долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", - резюмируют в ISW.

Напомним

Иран закрыл Ормузский пролив, заявили силы Корпуса стражей исламской революции. Они добавили, что военные подожгут любое судно, которое попытается пройти.

Вадим Хлюдзинский

