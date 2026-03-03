ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть

Угрозы Ирана судам, проходящим транзитом через Ормузский пролив, вызывают значительные скачки мировых цен на нефть, что может увеличить доходы России от продажи нефти. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent достигли пика в 82,37 доллара за баррель 2 марта, по сравнению с 73 долларами на момент закрытия рынка 27 февраля, непосредственно перед совместными американо-израильскими ударами против Ирана.

По словам аналитиков, сообщения об иранских ударах по нескольким нефтяным танкерам, связанным с США и Великобританией, и угрозы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) судам, проходящим транзитом через пролив, привели к сокращению судоходства в Персидском заливе как минимум на 33 процента по состоянию на 1 марта.

Цены на нефть, вероятно, продолжат расти в ближайшие дни в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке ... до 90-100 долларов за баррель. Россия всегда полагалась на доходы от нефти и газа для финансирования своей войны в Украине, но доходы неуклонно падали в течение 2025 года, и российские власти ожидают, что доходы от нефти и газа продолжат падать в 2026 году