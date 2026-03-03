ISW: угрозы Ирана в отношении Ормузского пролива вызвали скачок цен на нефть
Угрозы Ирана судам в Ормузском проливе вызвали рост мировых цен на нефть, что может увеличить доходы России. Цены на нефть марки Brent достигли 82,37 доллара за баррель 2 марта.
Угрозы Ирана судам, проходящим транзитом через Ормузский пролив, вызывают значительные скачки мировых цен на нефть, что может увеличить доходы России от продажи нефти. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Отмечается, что цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent достигли пика в 82,37 доллара за баррель 2 марта, по сравнению с 73 долларами на момент закрытия рынка 27 февраля, непосредственно перед совместными американо-израильскими ударами против Ирана.
По словам аналитиков, сообщения об иранских ударах по нескольким нефтяным танкерам, связанным с США и Великобританией, и угрозы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) судам, проходящим транзитом через пролив, привели к сокращению судоходства в Персидском заливе как минимум на 33 процента по состоянию на 1 марта.
Цены на нефть, вероятно, продолжат расти в ближайшие дни в ответ на ситуацию на Ближнем Востоке ... до 90-100 долларов за баррель. Россия всегда полагалась на доходы от нефти и газа для финансирования своей войны в Украине, но доходы неуклонно падали в течение 2025 года, и российские власти ожидают, что доходы от нефти и газа продолжат падать в 2026 году
Там добавляют, что России пришлось прибегнуть к другим способам получения доходов, таким как продажа золотого запаса и повышение налога на добавленную стоимость, чтобы компенсировать снижение доходов от нефти и газа.
"Устойчивые высокие цены на нефть могут удержать Россию на плаву в экономическом плане и позволить ей финансировать свою войну в Украине в среднесрочной перспективе. Однако маловероятно, что Иран сможет успешно и бессрочно ввести блокаду Ормузского пролива достаточно долго, чтобы Россия получила долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть", - резюмируют в ISW.
Иран закрыл Ормузский пролив, заявили силы Корпуса стражей исламской революции. Они добавили, что военные подожгут любое судно, которое попытается пройти.
