Силы ПВО работают в Киеве и области
Киев • УНН
В Киеве и области работают силы ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко и Киевская ОВА сообщили о движении вражеских беспилотников.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Добавим
В Киевской области также работают силы ПВО, в области зафиксированы вражеские беспилотники.
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги