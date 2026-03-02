Силы ПВО работают в Киеве и области

$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 20673 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 23537 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 20010 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 20872 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 22002 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 14226 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 15103 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 15987 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 32893 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17101 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Популярные новости
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 35018 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 18054 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 16551 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 27437 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 10793 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto17:58 • 8642 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
16:02 • 20673 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 27591 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 35181 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 32893 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video19:57 • 434 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo15:14 • 10893 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 16647 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 18136 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 77757 просмотра
Дипломатка

Силы ПВО работают в Киеве и области

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В Киеве и области работают силы ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко и Киевская ОВА сообщили о движении вражеских беспилотников.

Силы ПВО работают в Киеве и области

В Киеве и области работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко и Киевская ОВА, передает УНН.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Кличко.

Добавим

В Киевской области также работают силы ПВО, в области зафиксированы вражеские беспилотники.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги 

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев