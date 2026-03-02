$43.100.11
Эксклюзив
11:19
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Ракетная система С-300

"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Великобритания обратилась к Украине с просьбой помочь партнерам из Персидского залива в сбитии иранских дронов. Президент Зеленский согласился, а эксперт Андрей Крамаров отметил, что Украина может предоставить методологию и инструкторов, но не боевые экипажи.

"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке

Великобритания обратилась к Украине с просьбой привлечь экспертов для помощи партнерам из Персидского залива в сбитии иранских дронов. Президент Украины Владимир Зеленский согласился помочь союзникам и заявил, что в Украине детально фиксируют каждое изменение ситуации вокруг Ирана. В этом процессе задействованы все, в частности, и украинская разведка, и МИД.

Офицер резерва Воздушных сил ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии для УНН проанализировал информацию о том, что британский премьер-министр Кир Стармер обратился к Украине с просьбой помочь с противодействием дронам на Ближнем Востоке.

Можем дать методологию, но не боевые экипажи

Комментируя идею помощи Украине в противодействии дронам на Ближнем Востоке, Крамаров не скрывает иронии. Он напоминает, что еще в 2022 году Украина сама просила поддержки у союзников, когда по ее территории уже летели крылатые и баллистические ракеты.

"Я объясню, почему у меня такая черная ирония. Давайте вспомним 2022 год, когда мы просили НАТО помочь нам. А сейчас страна, которая воюет, по которой летят крылатые и баллистические ракеты, должна еще и кому-то помогать. Это очень показательная история. Но технически мы можем дать методологию. Показать, как работают мобильные огневые группы, как использовать все имеющиеся средства, как работать с ПЗРК против таких целей. Мы можем дать науку и методику. Людей мы не дадим. Боевые экипажи - нет. Инструкторов - да", - отметил Крамаров.

По его словам, Украина может помочь в построении системы противовоздушной обороны, но этот опыт получен слишком высокой ценой.

"Мы можем предоставить инструкторов, людей, которые объяснят, как правильно выстроить систему ПВО. Но эти знания нам дались огромной кровью украинцев. И даже передача таких знаний должна происходить с полным осознанием цены", - отметил эксперт.

Пуск ракеты за 5-6 миллионов долларов по дрону - это абсурд

Крамаров резко критикует подходы некоторых стран к противодействию беспилотникам. В частности, он обращает внимание на случаи применения сверхдорогих противобаллистических систем против дешевых дронов типа "Шахед".

"Это нормальная история, когда по "Шахеду" выпускают ракету THAAD? Нет, это абсолютный идиотизм. THAAD - это система для перехвата баллистических ракет на высоте около 40 километров. Один выстрел стоит 5-6 миллионов долларов. Это самая дорогая зенитная ракета в мире. И применять ее против дрона - это просто хаос в системе управления. Не знаю, сбивали ли дроны именно системой THAAD, но это не так важно, применять в этой ситуации тот же Patriot - также абсурд", - пояснил он.

Эксперт подчеркивает, что борьба с дронами должна быть комплексной: с применением более дешевых ракет, мобильных групп и авиации.

"Для любого нормального летчика цель типа "Шахед" - это тренировочная мишень. У вас есть F-16, F-35… работайте. Но если авиацию не поднимают, если комплексы не находятся на постоянном боевом дежурстве - начинается беспорядок. Если бы мы так воевали в 2022 году, то сейчас с вами разговаривали бы по-русски", - подчеркнул Крамаров.

Иранские ракеты - технологически слабые

Комментируя риск возможных иранских ударов по Европе через прокси-силы, эксперт назвал такую вероятность низкой.

"Когда россияне пытались сотрудничать с Ираном и тестировали ракету типа "Фатех", они увидели, что она технологически слаба. Она может даже не взлететь с пускового шасси. Поэтому россия перешла на сотрудничество с Северной Кореей по ракетам KN-23. Иранские они не взяли, потому что это просто не тот уровень. Поэтому бить далеко Иран вряд ли сможет. Это мы о технической составляющей, а не политической", - отметил Крамаров.

Ослабление Ирана - шанс для Украины

По мнению эксперта, для Украины стратегически выгодно ослабление Ирана, как одного из ключевых союзников россии.

"Часть комплектующих для "Шахедов" до сих пор поставляется из Ирана. Если Западу удастся забрать у россии такого геополитического союзника, это будет для нас огромный плюс. Меньше "Шахедов" - меньше ударов по Украине", - подчеркнул он.

Андрей Крамаров признается, что его откровенно шокирует то, как западные страны организуют противовоздушную оборону и ведут боевые действия.

Я смотрю на это и честно скажу - я шокирован. При их ресурсах, при их возможностях, при их чистой авиации - это очень маленький вызов по сравнению с тем, что проходит Украина каждый день. Для нас, с нашим опытом, с нашими командирами, это была бы абсолютно легкая задача

- сказал эксперт.

По его словам, если бы Украина имела политическую волю и соответствующие условия, она могла бы продемонстрировать совершенно иной уровень ведения боевых действий.

"Я уверен, что при желании Украина разнесла бы все стороны этого конфликта. Мы очень сильны. И это надо помнить. Украинцы очень хорошо умеют воевать. Очень плохо, что нам приходится это делать, но военный класс мы показали всему миру", - подытожил Крамаров.

Напомним

Конфликт между Ираном, Израилем и США привел к гибели более 100 учениц в Иране и 10 человек в Израиле. В целом зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданских и военных в шести странах региона.

Андрей Тимощенков

