Україна фіксує кожну зміну ситуації навколо Ірану, задіяні розвідка та МЗС - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка та МЗС фіксують зміни ситуації навколо Ірану. Він наголосив на важливості правильного використання шансу на зміни для іранського народу.
В Україні детально фіксують кожну зміну ситуації навколо Ірану, українська розвідка, МЗС – всі задіяні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Детально фіксуємо зараз і кожну зміну ситуації навколо Ірану. Українська розвідка, МЗС – всі задіяні. Ми в координації з партнерами
За його словами, важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно. Іранський народ довго був фактично наодинці проти насильства – проти іранського режиму.
Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський28.02.26, 16:20 • 10249 переглядiв
Зеленський нагадав, що цей режим, який убив десятки тисяч своїх громадян тільки за останні місяці і який завжди підтримував та організовував війни в регіоні, який дав росії "шахеди" й технологію їхнього виробництва, цей режим сам визначив ставлення до нього.
МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану 28.02.26, 15:20 • 10328 переглядiв