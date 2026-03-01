$43.210.00
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 8592 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
17:51 • 12278 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 21844 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 38669 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 56989 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64478 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74678 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 76255 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72847 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Україна фіксує кожну зміну ситуації навколо Ірану, задіяні розвідка та МЗС - Зеленський

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка та МЗС фіксують зміни ситуації навколо Ірану. Він наголосив на важливості правильного використання шансу на зміни для іранського народу.

Україна фіксує кожну зміну ситуації навколо Ірану, задіяні розвідка та МЗС - Зеленський

В Україні детально фіксують кожну зміну ситуації навколо Ірану, українська розвідка, МЗС – всі задіяні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Детально фіксуємо зараз і кожну зміну ситуації навколо Ірану. Українська розвідка, МЗС – всі задіяні. Ми в координації з партнерами 

- заявив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно. Іранський народ довго був фактично наодинці проти насильства – проти іранського режиму.

Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський28.02.26, 16:20 • 10249 переглядiв

Зеленський нагадав, що цей режим, який убив десятки тисяч своїх громадян тільки за останні місяці і який завжди підтримував та організовував війни в регіоні, який дав росії "шахеди" й технологію їхнього виробництва, цей режим сам визначив ставлення до нього. 

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану 28.02.26, 15:20 • 10328 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Іран