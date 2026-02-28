Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на удари по Ірану, зазначивши, що іранський режим обрав бути спільником росії. Він додав, що Україна висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари з боку США і Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Він зазначив, що іранський режим сам обрав бути спільником для російського диктатора володимира путіна, повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Деталі
Як зазначив Зеленський, за час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Їх застосовували проти цивільних і військових українців, проти українських міст і проти української енергетики.
Це справедливо - дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану
Він додав, що Україна неодноразово висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема, навколо Ірану.
Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають
Нагадаємо
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані.