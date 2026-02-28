$43.210.00
Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський

Київ • УНН

 • 444 перегляди

Президент Зеленський відреагував на удари по Ірану, зазначивши, що іранський режим обрав бути спільником росії. Він додав, що Україна висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході.

Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари з боку США і Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Він зазначив, що іранський режим сам обрав бути спільником для російського диктатора володимира путіна, повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Як зазначив Зеленський, за час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Їх застосовували проти цивільних і військових українців, проти українських міст і проти української енергетики.

Це справедливо - дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану

- зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна неодноразово висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема, навколо Ірану.

Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають

- йдеться в заяві.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.

Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Шахед-136
Тегеран
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран