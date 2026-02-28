Режим Ірану сам обрав бути спільником путіна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари з боку США і Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Він зазначив, що іранський режим сам обрав бути спільником для російського диктатора володимира путіна, повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Як зазначив Зеленський, за час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед". Їх застосовували проти цивільних і військових українців, проти українських міст і проти української енергетики.

Це справедливо - дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану

Він додав, що Україна неодноразово висловлювала свою позицію щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема, навколо Ірану.

Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають