11:55 • 2166 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 11439 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 19131 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 25688 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 39726 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 40510 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 46841 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44665 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42910 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 58193 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Операція "Рев лева" - Ізраїль показав перші кадри ударів по Ірану

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) опублікувала перші кадри операції "Рев лева", під час якої було атаковано сотні військових цілей в Ірані. Одночасно система ППО Ізраїлю перехоплювала загрози, запущені з Ірану.

Операція "Рев лева" - Ізраїль показав перші кадри ударів по Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram ЦАХАЛ.

Деталі

В рамках операції ізраїльські війська атакували сотні військових цілей, серед яких були пускові установки на заході Ірану.

Паралельно з ударами ВПС в Ірані, система протиповітряної оборони працює над перехопленням загроз, що запускаються з Ірану в бік території Ізраїлю

- уточнили в ЦАХАЛ.

Згодом Служба тилу Армії оборони Ізраїлю повідомила, що жителям країни можна виходити з укриття, але слід залишатися поблизу укриттів по всій країні.

Сили порятунку та рятування діють у кількох місцях по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння ракет. Слід уникати скупчень людей у цих районах. Просимо вас і надалі дотримуватися вказівок командування цивільної оборони та інструкцій

- йдеться в повідомленні.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.

Євген Устименко

СвітПодії
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Тбілісі
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Дубай
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран