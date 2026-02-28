Операція "Рев лева" - Ізраїль показав перші кадри ударів по Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram ЦАХАЛ.

Деталі

В рамках операції ізраїльські війська атакували сотні військових цілей, серед яких були пускові установки на заході Ірану.

Паралельно з ударами ВПС в Ірані, система протиповітряної оборони працює над перехопленням загроз, що запускаються з Ірану в бік території Ізраїлю - уточнили в ЦАХАЛ.

Згодом Служба тилу Армії оборони Ізраїлю повідомила, що жителям країни можна виходити з укриття, але слід залишатися поблизу укриттів по всій країні.

Сили порятунку та рятування діють у кількох місцях по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння ракет. Слід уникати скупчень людей у цих районах. Просимо вас і надалі дотримуватися вказівок командування цивільної оборони та інструкцій - йдеться в повідомленні.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.