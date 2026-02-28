$43.210.00
Операция "Рев льва" - Израиль показал первые кадры ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала первые кадры операции "Рев льва", в ходе которой были атакованы сотни военных целей в Иране. Одновременно система ПВО Израиля перехватывала угрозы, запущенные из Ирана.

Операция "Рев льва" - Израиль показал первые кадры ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рёва льва" - так называются удары по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ЦАХАЛ.

Детали

В рамках операции израильские войска атаковали сотни военных целей, среди которых были пусковые установки на западе Ирана.

Параллельно с ударами ВВС в Иране, система противовоздушной обороны работает над перехватом угроз, запускаемых из Ирана в сторону территории Израиля

- уточнили в ЦАХАЛ.

Впоследствии Служба тыла Армии обороны Израиля сообщила, что жителям страны можно выходить из укрытия, но следует оставаться вблизи укрытий по всей стране.

Силы спасения и спасения действуют в нескольких местах по всей стране, где поступили сообщения о падении ракет. Следует избегать скоплений людей в этих районах. Просим вас и в дальнейшем соблюдать указания командования гражданской обороны и инструкции

- говорится в сообщении.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Евгений Устименко

