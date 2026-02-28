$43.210.03
27 февраля, 19:28 • 10022 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 20971 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 26914 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 36752 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 37251 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 39486 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54047 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46404 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39897 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33923 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзивы
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В субботу, 28 февраля, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся близко друг к другу. Для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или телескоп.

Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы

В субботу, 28 февраля, астрономы и любители космоса смогут наблюдать уникальное планетарное выравнивание, во время которого Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся на ночном небе близко друг к другу. Это явление, известное как парад планет, возникает благодаря специфическому расположению небесных тел на их орбитах относительно Земли, создавая впечатляющий визуальный эффект единой линии. Об этом пишет УНН.

Детали

Для того чтобы увидеть парад, специалисты NASA рекомендуют смотреть на западную часть неба примерно через 30 минут после местного захода солнца. Четыре планеты – Меркурий, Венера, Марс и Юпитер – будут достаточно яркими для наблюдения без специального оборудования, хотя Меркурий может быть трудно заметить из-за его низкого расположения над горизонтом.

НАСА меняет стратегию высадки на Луну и вводит дополнительную репетиционную миссию на орбите Земли28.02.26, 01:18 • 2914 просмотров

Что касается далеких ледяных гигантов, Урана и Нептуна, то для их обнаружения понадобится бинокль или телескоп, поскольку они находятся в отдаленных регионах Солнечной системы.

Редкость явления и природа планетарных выравниваний

Хотя группы из трех или четырех планет сближаются регулярно, парад с участием шести или семи объектов считается редким событием. Астрономы подчеркивают, что такое выравнивание является сугубо визуальным явлением, поскольку на самом деле планеты разделены миллиардами километров пространства и лишь кажутся расположенными в одной плоскости эклиптики с точки зрения земного наблюдателя.

Подобные масштабные парады случаются нечасто – предыдущее похожее выравнивание семи планет наблюдалось ровно год назад, 27 февраля 2025 года, а следующий полный парад ожидается только в 2040 году.

Астрономы обнаружили уникальную планетарную систему "наизнанку" у красного карлика15.02.26, 01:40 • 11161 просмотр

Степан Гафтко

НАСА