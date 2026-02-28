Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы

В субботу, 28 февраля, астрономы и любители космоса смогут наблюдать уникальное планетарное выравнивание, во время которого Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся на ночном небе близко друг к другу. Это явление, известное как парад планет, возникает благодаря специфическому расположению небесных тел на их орбитах относительно Земли, создавая впечатляющий визуальный эффект единой линии. Об этом пишет УНН.

Детали

Для того чтобы увидеть парад, специалисты NASA рекомендуют смотреть на западную часть неба примерно через 30 минут после местного захода солнца. Четыре планеты – Меркурий, Венера, Марс и Юпитер – будут достаточно яркими для наблюдения без специального оборудования, хотя Меркурий может быть трудно заметить из-за его низкого расположения над горизонтом.

Что касается далеких ледяных гигантов, Урана и Нептуна, то для их обнаружения понадобится бинокль или телескоп, поскольку они находятся в отдаленных регионах Солнечной системы.

Редкость явления и природа планетарных выравниваний

Хотя группы из трех или четырех планет сближаются регулярно, парад с участием шести или семи объектов считается редким событием. Астрономы подчеркивают, что такое выравнивание является сугубо визуальным явлением, поскольку на самом деле планеты разделены миллиардами километров пространства и лишь кажутся расположенными в одной плоскости эклиптики с точки зрения земного наблюдателя.

Подобные масштабные парады случаются нечасто – предыдущее похожее выравнивание семи планет наблюдалось ровно год назад, 27 февраля 2025 года, а следующий полный парад ожидается только в 2040 году.

