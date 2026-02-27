$43.210.03
Эксклюзив
15:15 • 7438 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 14377 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 24870 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 27783 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 34446 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49577 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44485 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38572 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32943 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52978 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
В тринадцати регионах РФ одновременно объявили ракетную опасность впервые за время полномасштабной войны

Киев • УНН

27 февраля в 13 регионах РФ, включая глубокий тыл, объявили ракетную опасность. В восьми из них это произошло впервые с начала боевых действий.

В тринадцати регионах РФ одновременно объявили ракетную опасность впервые за время полномасштабной войны

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил о беспрецедентной масштабной тревоге на территории страны-агрессора, которая днем 27 февраля охватила рекордное количество субъектов федерации. Об этом пишет УНН.

Детали

Главной особенностью произошедшего стало то, что под угрозой ударов оказались не только приграничные районы, но и глубокий тыл россиян, где ранее никогда не применялись подобные меры безопасности.

География тревог и охват тыловых областей

По данным мониторинга, предупреждение о возможной ракетной атаке получили жители Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, а также Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской, Курской областей и Пермского края.

В восьми из этих тринадцати регионов ракетная опасность была объявлена впервые с начала боевых действий.

Украина нанесла точные удары ракетами "Фламинго" на расстояние до 1400 км – Зеленский

Степан Гафтко

Новости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Курская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины