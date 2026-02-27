В тринадцати регионах РФ одновременно объявили ракетную опасность впервые за время полномасштабной войны

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил о беспрецедентной масштабной тревоге на территории страны-агрессора, которая днем 27 февраля охватила рекордное количество субъектов федерации. Об этом пишет УНН.

Детали

Главной особенностью произошедшего стало то, что под угрозой ударов оказались не только приграничные районы, но и глубокий тыл россиян, где ранее никогда не применялись подобные меры безопасности.

География тревог и охват тыловых областей

По данным мониторинга, предупреждение о возможной ракетной атаке получили жители Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, а также Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской, Курской областей и Пермского края.

В восьми из этих тринадцати регионов ракетная опасность была объявлена впервые с начала боевых действий.

