Украина нанесла точные удары ракетами "Фламинго" на расстояние до 1400 км – Зеленский

ukenru
12:46 • 2758 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 6312 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 13120 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 15674 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 21147 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 19421 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 17878 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22271 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 28650 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 23065 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 13138 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 42490 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 52636 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 70136 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 87000 просмотра
Украина нанесла точные удары ракетами "Фламинго" на расстояние до 1400 км – Зеленский

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Президент Зеленский заявил, что украинские ракеты "Фламинго" успешно поразили цели на 1400 километров. Это свидетельствует о росте дальности и точности отечественной ракетной программы.

Украина нанесла точные удары ракетами "Фламинго" на расстояние до 1400 км – Зеленский

Украина продолжает наращивать возможности собственной ракетной программы, а удары ракетами "Фламинго" демонстрируют рост как дальности, так и точности поражения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, недавние атаки стали серьезным успехом для украинской оборонной промышленности.

У нас были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии 

– сказал Зеленский.

Президент пояснил, что выход на серийное производство задержался из-за российских ударов по инфраструктуре.

Нам пришлось долго ждать реновации линии производства из-за соответствующих атак россиян 

– отметил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что количество ракет постепенно будет расти.

Они будут наращивать количество. Это зависит от денег и от некоторых компонентов 

– сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что во время последней атаки ракеты показали высокую эффективность.

Были сбития российской ПВО, были несбития и были четкие попадания. Но самое главное – все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта 

– заявил Зеленский.

По его словам, именно это является ключевым показателем.

Мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и точности 

– подытожил Президент.

Напомним

После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов. Это может существенно повлиять на изготовление ракетной техники.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика