Украина нанесла точные удары ракетами "Фламинго" на расстояние до 1400 км – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что украинские ракеты "Фламинго" успешно поразили цели на 1400 километров. Это свидетельствует о росте дальности и точности отечественной ракетной программы.
Украина продолжает наращивать возможности собственной ракетной программы, а удары ракетами "Фламинго" демонстрируют рост как дальности, так и точности поражения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, недавние атаки стали серьезным успехом для украинской оборонной промышленности.
У нас были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии
Президент пояснил, что выход на серийное производство задержался из-за российских ударов по инфраструктуре.
Нам пришлось долго ждать реновации линии производства из-за соответствующих атак россиян
В то же время Зеленский подчеркнул, что количество ракет постепенно будет расти.
Они будут наращивать количество. Это зависит от денег и от некоторых компонентов
Глава государства подчеркнул, что во время последней атаки ракеты показали высокую эффективность.
Были сбития российской ПВО, были несбития и были четкие попадания. Но самое главное – все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта
По его словам, именно это является ключевым показателем.
Мы говорим о высоком качестве, хорошей операции и точности
Напомним
После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов. Это может существенно повлиять на изготовление ракетной техники.