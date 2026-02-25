Украина нанесла точные удары ракетами "Фламинго" на расстояние до 1400 км – Зеленский

Украина продолжает наращивать возможности собственной ракетной программы, а удары ракетами "Фламинго" демонстрируют рост как дальности, так и точности поражения. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

По словам Главы государства, недавние атаки стали серьезным успехом для украинской оборонной промышленности.

У нас были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 километров. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии

Президент пояснил, что выход на серийное производство задержался из-за российских ударов по инфраструктуре.

В то же время Зеленский подчеркнул, что количество ракет постепенно будет расти.

Они будут наращивать количество. Это зависит от денег и от некоторых компонентов

Глава государства подчеркнул, что во время последней атаки ракеты показали высокую эффективность.

Были сбития российской ПВО, были несбития и были четкие попадания. Но самое главное – все ракеты, которые вышли, все долетели до объекта