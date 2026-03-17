Турция готова гарантировать безопасность переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Анкара заявила о готовности обеспечить высочайший уровень безопасности для проведения встреч. Ранее стороны уже обсуждали дипломатические перспективы.

Турция готова гарантировать безопасность переговоров по Украине

Власти Турции готовы обеспечить безопасность переговоров по Украине. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Детали

В Анкаре заявили, что Турция готова обеспечить безопасность переговоров по Украине на самом высоком уровне. Там добавили, что "в этом не должно быть никаких сомнений".

До этого Турция неоднократно предлагала свои посреднические услуги в урегулировании конфликта и выступала площадкой для предыдущих раундов переговоров между россиянами и украинцами.

Никаких других деталей больше не приводится.

Напомним

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре. Стороны обсудили перспективы дипломатического трека, а также остановились на гуманитарных вопросах.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Хакан Фидан
Анкара
Турция
Украина