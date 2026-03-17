Туреччина готова гарантувати безпеку переговорів щодо України
Київ • УНН
Анкара заявила про готовність забезпечити найвищий рівень безпеки для проведення зустрічей. Раніше сторони вже обговорювали дипломатичні перспективи.
Влада Туреччини готова забезпечити безпеку переговорів щодо України. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
У Анкарі заявили, що Туреччина готова забезпечити безпеку переговорів щодо України на найвищому рівні. Там додали, що "у цьому не має бути жодних сумнівів".
До цього Туреччина неодноразово пропонувала свої посередницькі послуги у врегулюванні конфлікту та виступала майданчиком для попередніх раундів переговорів між росіянами і українцями.
Жодних інших деталей більше не наводиться.
Нагадаємо
Секретар РНБО України Рустем Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Сторони обговорили перспективи дипломатичного треку, а також зупинилися на гуманітарних питаннях.