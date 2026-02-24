Умєров обговорив із главою МЗС Туреччини дипломатичний трек та гуманітарні питання
Секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Вони обговорили дипломатичний трек, гуманітарні питання та координацію подальших кроків.
Поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві та поточну безпекову ситуацію. Обговорили координацію подальших кроків і перспективи дипломатичного треку. Окремо зупинилися на гуманітарних питаннях
Секретар РНБО висловив вдячність турецьким партнерам за послідовну позицію з перших днів повномасштабної війни.
Саме Туреччина у 2022 році ухвалила рішення про закриття проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів росії – це був важливий крок для безпеки в Чорноморському регіоні. Продовжуємо тісну взаємодію
