Умєров обговорив із главою МЗС Туреччини дипломатичний трек та гуманітарні питання

Ексклюзив
16:08 • 2072 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 5526 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 8904 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 9940 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 16915 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12398 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 29290 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20890 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18931 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18323 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 26267 перегляди
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 6668 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 15226 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 20095 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 11209 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 16918 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 29293 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 48194 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 67312 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 70326 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
Донецька область
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 904 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 3756 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 11276 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 25847 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23554 перегляди
Дипломатка
Техніка
Опалення
Ракетний комплекс "Тор"
Financial Times

Умєров обговорив із главою МЗС Туреччини дипломатичний трек та гуманітарні питання

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі. Вони обговорили дипломатичний трек, гуманітарні питання та координацію подальших кроків.

Умєров обговорив із главою МЗС Туреччини дипломатичний трек та гуманітарні питання

Секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся в Анкарі із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обговорили перспективи дипломатичного треку, а також зупинилися на гуманітарних питаннях, передає УНН.

 Поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві та поточну безпекову ситуацію. Обговорили координацію подальших кроків і перспективи дипломатичного треку. Окремо зупинилися на гуманітарних питаннях 

- повідомив Умєров.

Секретар РНБО висловив вдячність турецьким партнерам за послідовну позицію з перших днів повномасштабної війни.

Саме Туреччина у 2022 році ухвалила рішення про закриття проток Босфор і Дарданелли для військових кораблів росії – це був важливий крок для безпеки в Чорноморському регіоні. Продовжуємо тісну взаємодію 

- резюмував Умєров.

Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами18.02.26, 13:12 • 4414 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Чорне море
Босфор
Хакан Фідан
Анкара
Туреччина