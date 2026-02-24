Умеров обсудил с главой МИД Турции дипломатический трек и гуманитарные вопросы

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили перспективы дипломатического трека, а также остановились на гуманитарных вопросах, передает УНН.

Проинформировал турецкую сторону о ходе последних переговоров в Женеве и текущей ситуации с безопасностью. Обсудили координацию дальнейших шагов и перспективы дипломатического трека. Отдельно остановились на гуманитарных вопросах - сообщил Умеров.

Секретарь СНБО выразил благодарность турецким партнерам за последовательную позицию с первых дней полномасштабной войны.

Именно Турция в 2022 году приняла решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России – это был важный шаг для безопасности в Черноморском регионе. Продолжаем тесное взаимодействие - резюмировал Умеров.

