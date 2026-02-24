$43.300.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Умеров обсудил с главой МИД Турции дипломатический трек и гуманитарные вопросы

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре. Они обсудили дипломатический трек, гуманитарные вопросы и координацию дальнейших шагов.

Умеров обсудил с главой МИД Турции дипломатический трек и гуманитарные вопросы

Секретарь СНБО Рустем Умеров встретился в Анкаре с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обсудили перспективы дипломатического трека, а также остановились на гуманитарных вопросах, передает УНН.

Проинформировал турецкую сторону о ходе последних переговоров в Женеве и текущей ситуации с безопасностью. Обсудили координацию дальнейших шагов и перспективы дипломатического трека. Отдельно остановились на гуманитарных вопросах

- сообщил Умеров.

Секретарь СНБО выразил благодарность турецким партнерам за последовательную позицию с первых дней полномасштабной войны.

Именно Турция в 2022 году приняла решение о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России – это был важный шаг для безопасности в Черноморском регионе. Продолжаем тесное взаимодействие

- резюмировал Умеров.

Умеров: переговоры в Женеве были "предметными", следующий этап - достичь согласованности решений для рассмотрения президентами18.02.26, 13:12 • 4414 просмотров

Антонина Туманова

Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Женева
Черное море
Босфор
Хакан Фидан
Анкара
Турция