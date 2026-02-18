$43.260.09
Эксклюзив
10:59 • 4224 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 2782 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 10436 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 13153 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 12150 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 14273 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23271 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38147 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 38058 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38096 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
Умеров: переговоры в Женеве были "предметными", следующий этап - достичь согласованности решений для рассмотрения президентами

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

В Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-ф, названный интенсивным и предметным. Следующий этап – согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.

Умеров: переговоры в Женеве были "предметными", следующий этап - достичь согласованности решений для рассмотрения президентами

Работа во время очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина-США-рф в Женеве была "интенсивной и предметной", следующий этап – достичь уровня согласованности, чтобы вынести решения на рассмотрение президентов, и основа для этого должна быть "реальная, а не формальная", сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.

Сегодня состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-США-рф. Работа была интенсивной и предметной

- сообщил Умеров.

Он выразил благодарность "американским партнерам за то, что процесс не останавливается и имеет продолжение", а также "швейцарской стороне за гостеприимство и предоставленную платформу"

В рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование. Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, требующая согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей

- сообщил Умеров.

Глава украинской делегации указал:

Следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить для этого реальную, а не формальную основу

"Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир", - подчеркнул Умеров.

Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский18.02.26, 12:49 • 2780 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Женева
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Швейцария
Соединённые Штаты
Украина