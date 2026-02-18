Умеров: переговоры в Женеве были "предметными", следующий этап - достичь согласованности решений для рассмотрения президентами
Киев • УНН
В Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-США-ф, названный интенсивным и предметным. Следующий этап – согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.
Работа во время очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина-США-рф в Женеве была "интенсивной и предметной", следующий этап – достичь уровня согласованности, чтобы вынести решения на рассмотрение президентов, и основа для этого должна быть "реальная, а не формальная", сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.
Сегодня состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-США-рф. Работа была интенсивной и предметной
Он выразил благодарность "американским партнерам за то, что процесс не останавливается и имеет продолжение", а также "швейцарской стороне за гостеприимство и предоставленную платформу"
В рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование. Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, требующая согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей
Глава украинской делегации указал:
Следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Наша задача – подготовить для этого реальную, а не формальную основу
"Украина работает конструктивно. Конечная цель неизменна – справедливый и устойчивый мир", - подчеркнул Умеров.
