Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил, что политическая составляющая переговоров по прекращению войны остается сложной. Стороны договорились продолжать диалог, но без значительного прогресса в политическом плане.
Политическая составляющая переговоров по прекращению войны остается сложной, а позиции сторон по ряду чувствительных вопросов пока отличаются. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, комментируя результаты переговоров, передает УНН.
Детали
Глава государства отметил, что речь идет о вопросах, имеющих стратегическое значение, что не могут быть решены быстро.
Что касается политической составляющей – это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете. Переговоры были непростые, позиции разные
По его словам, на этом этапе стороны достигли договоренности продолжать переговорный процесс.
В политическом направлении был диалог, договорились идти дальше. Но такого прогресса, как в военном плане, я не услышал
Президент также подчеркнул важность участия европейских партнеров в переговорах и анонсировал дальнейшие консультации по возвращении украинской делегации.
"По возвращении будет более широкий доклад. Мы сразу свяжемся с европейскими коллегами. Для нас очень важно присутствие Европы", – подытожил Владимир Зеленский.
Напомним
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о значительном прогрессе после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве. Обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.