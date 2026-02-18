Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив, що політична складова переговорів щодо припинення війни залишається складною. Сторони домовилися продовжувати діалог, але без значного прогресу в політичному плані.
Політична складова переговорів щодо припинення війни залишається складною, а позиції сторін з низки чутливих питань наразі відрізняються. Про це сказав Президент України журналістам, коментуючи результати переговорів, передає УНН.
Деталі
Глава держави зазначив, що йдеться про питання, які мають стратегічне значення та не можуть бути вирішені швидко.
Що стосується політичної складової – це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Перемовини були непрості, позиції різні
За його словами, на цьому етапі сторони досягли домовленості продовжувати переговорний процес.
У політичному напрямку був діалог, домовились йти далі. Але такого прогресу, як у військовому плані, я не почув
Президент також підкреслив важливість участі європейських партнерів у переговорах та анонсував подальші консультації після повернення української делегації.
"По поверненню буде більш ширша доповідь. Ми одразу сконтактуємо з європейськими колегами. Для нас дуже важлива присутність Європи", – підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди.