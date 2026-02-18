$43.260.09
10:05 • 2446 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 5634 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 7598 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 11371 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 21271 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 36753 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37069 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров
17 лютого, 12:23 • 37378 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі
17 лютого, 12:15 • 32967 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 27244 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент України повідомив, що політична складова переговорів щодо припинення війни залишається складною. Сторони домовилися продовжувати діалог, але без значного прогресу в політичному плані.

Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський

Політична складова переговорів щодо припинення війни залишається складною, а позиції сторін з низки чутливих питань наразі відрізняються. Про це сказав Президент України журналістам, коментуючи результати переговорів, передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначив, що йдеться про питання, які мають стратегічне значення та не можуть бути вирішені швидко.

Що стосується політичної складової – це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Перемовини були непрості, позиції різні

– сказав Президент.

За його словами, на цьому етапі сторони досягли домовленості продовжувати переговорний процес.

У політичному напрямку був діалог, домовились йти далі. Але такого прогресу, як у військовому плані, я не почув

 – зазначив він.

Президент також підкреслив важливість участі європейських партнерів у переговорах та анонсував подальші консультації після повернення української делегації.

"По поверненню буде більш ширша доповідь. Ми одразу сконтактуємо з європейськими колегами. Для нас дуже важлива присутність Європи", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна