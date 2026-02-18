"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві
Київ • УНН
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди.
Деталі
За його словами, "за вказівкою президента Трампа" Сполучені Штати провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та росією.
Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди
Він також подякував Швейцарській Конфедерації за "гостинність під час сьогоднішніх зустрічей".
Нагадаємо
За інформацією журналіста Барака Равіда, українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським.
