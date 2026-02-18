"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві

$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 11151 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 21444 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 24965 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 26854 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 25195 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23873 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 28074 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36616 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48364 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56881 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський17 лютого, 20:11 • 5434 перегляди
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП17 лютого, 21:14 • 5262 перегляди
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33 • 6536 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47 • 7252 перегляди
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиціPhoto17 лютого, 22:57 • 4440 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 34344 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 48830 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 56724 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 77529 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 80805 перегляди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Андрій Сибіга
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 9248 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 22408 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 18283 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 28468 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 26169 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив про значний прогрес після першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди.

"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" після першого дня переговорів у Женеві. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "за вказівкою президента Трампа" Сполучені Штати провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та росією.

Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони погодилися інформувати своїх лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди

- написав Віткофф у соцмережі Х.

Він також подякував Швейцарській Конфедерації за "гостинність під час сьогоднішніх зустрічей".

Нагадаємо

За інформацією журналіста Барака Равіда, українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським.

Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios18.02.26, 04:39 • 3638 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Україна