"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил о значительном прогрессе после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве. Обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня переговоров в Женеве. Об этом сообщает УНН.
Подробности
По его словам, "по указанию президента Трампа" Соединенные Штаты провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.
Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения
Он также поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за "гостеприимство во время сегодняшних встреч".
Напомним
По информации журналиста Барака Равида, украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.
