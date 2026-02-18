"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня переговоров в Женеве. Об этом сообщает УНН.

По его словам, "по указанию президента Трампа" Соединенные Штаты провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.

Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения