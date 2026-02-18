"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 февраля, 18:24 • 11940 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 23296 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 26268 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 28171 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 26227 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 24277 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 28485 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36925 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48667 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 57131 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
82%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП17 февраля, 21:14 • 6792 просмотра
Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 1117 февраля, 21:33 • 8156 просмотра
Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios17 февраля, 21:47 • 8836 просмотра
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробностиPhoto17 февраля, 22:57 • 6006 просмотра
В Крыму мобильная связь превратилась в фикцию - ЦНС01:24 • 5098 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 35053 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 49575 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 57282 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 78076 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 81287 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Олег Кипер
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 9900 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 22695 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 18530 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 28698 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 26390 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил о значительном прогрессе после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве. Обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.

"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня переговоров в Женеве. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "по указанию президента Трампа" Соединенные Штаты провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией.

Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения

- написал Виткофф в соцсети Х.

Он также поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за "гостеприимство во время сегодняшних встреч".

Напомним

По информации журналиста Барака Равида, украинско-российские переговоры в политической группе в Женеве "зашли в тупик". Причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским.

Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18.02.26, 04:39 • 4414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Швейцария
Соединённые Штаты
Украина