Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios
Київ • УНН
За словами журналіста Барака Равіда, переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "застрягли". За словами джерел, причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським.
Деталі
У своєму пості в соцмережі Х він послався на два неназвані "обізнані джерела".
Він також вказав, що Президент України Володимир Зеленський заявив йому в інтерв'ю, що, як і російський диктатор володимир путін, новий головний переговірник росії мединський любить філософствувати про "історичне коріння" війни.
"У нас немає часу на все це лайно. Тому ми повинні вирішувати і повинні завершити війну", – сказав Зеленський.
Нагадаємо
У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу. Про це повідомив глава української делегації Рустем Умєров і додав, що за результатами першого дня перемовин буде доповідь Президенту.
