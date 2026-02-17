Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 5956 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 14175 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 20099 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 22115 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 22216 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22136 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26448 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35601 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47218 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55783 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Галущенко заявив, що навчання його сина у Швейцарії оплатив кум17 лютого, 12:06 • 4190 перегляди
Латвія надасть 10 млн євро на закупівлю американського озброєння для України17 лютого, 12:42 • 3768 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП17 лютого, 12:50 • 13691 перегляди
Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалуPhoto16:32 • 5532 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 3570 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 31532 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 45769 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 54399 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 75158 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 78779 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 3646 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 21012 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 17099 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 27365 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 25047 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios

Київ • УНН

 • 114 перегляди

За словами журналіста Барака Равіда, переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "застрягли". За словами джерел, причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським.

Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios

Українсько-російські переговори у політичній групі в Женеві "зайшли в глухий кут". Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, інформує УНН.

Деталі

У своєму пості в соцмережі Х він послався на два неназвані "обізнані джерела".

Переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "застрягли". Джерела сказали, що причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником росії володимиром мединським

- зазначив Равід.

Він також вказав, що Президент України Володимир Зеленський заявив йому в інтерв'ю, що, як і російський диктатор володимир путін, новий головний переговірник росії мединський любить філософствувати про "історичне коріння" війни.

"У нас немає часу на все це лайно. Тому ми повинні вирішувати і повинні завершити війну", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу. Про це повідомив глава української делегації Рустем Умєров і додав, що за результатами першого дня перемовин буде доповідь Президенту.

У кремлі заявили, що новин з переговорів у Женеві сьогодні очікувати не варто, робота триватиме завтра17.02.26, 12:19 • 5874 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Володимир Зеленський
Україна