У кремлі заявили, що новин з переговорів у Женеві сьогодні очікувати не варто, робота триватиме завтра
Київ • УНН
Переговори за участю України, США та рф у Женеві триватимуть сьогодні та завтра. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що новин сьогодні очікувати не варто.
У кремлі вважають, що новин з переговорів за участю України, США та рф в Женеві сьогодні очікувати не варто, адже вони продовжаться і завтра, російська делегація вже там, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні триватимуть тристоронні російсько-американо-українські переговори у Женеві. Наша делегація там. Не думаю, що сьогодні варто чекати на якісь новини, бо планується, що робота продовжиться і завтра. Якихось повідомлень, нічого в планах немає з цього приводу. Звичайно, все буде в закритому для преси режимі", - сказав пєсков.
Щодо часу початку переговорів, пєсков вказав: "Вони вирішують дома. Протягом кількох годин точно почнуться".
