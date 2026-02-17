$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 2108 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 8362 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
17 лютого, 04:30 • 21942 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 33254 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 42795 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34470 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 53309 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33296 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 60838 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27669 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
У кремлі заявили, що новин з переговорів у Женеві сьогодні очікувати не варто, робота триватиме завтра

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Переговори за участю України, США та рф у Женеві триватимуть сьогодні та завтра. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що новин сьогодні очікувати не варто.

У кремлі заявили, що новин з переговорів у Женеві сьогодні очікувати не варто, робота триватиме завтра

У кремлі вважають, що новин з переговорів за участю України, США та рф в Женеві сьогодні очікувати не варто, адже вони продовжаться і завтра, російська делегація вже там, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні триватимуть тристоронні російсько-американо-українські переговори у Женеві. Наша делегація там. Не думаю, що сьогодні варто чекати на якісь новини, бо планується, що робота продовжиться і завтра. Якихось повідомлень, нічого в планах немає з цього приводу. Звичайно, все буде в закритому для преси режимі", - сказав пєсков.

Щодо часу початку переговорів, пєсков вказав: "Вони вирішують дома. Протягом кількох годин точно почнуться".

Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань16.02.26, 21:23 • 4406 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна