В кремле заявили, что новостей с переговоров в Женеве сегодня ожидать не стоит, работа продолжится завтра

В кремле считают, что новостей с переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве сегодня ожидать не стоит, ведь они продолжатся и завтра, российская делегация уже там, о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американско-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ждать каких-то новостей, потому что планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-либо сообщений, ничего в планах нет по этому поводу. Конечно, все будет в закрытом для прессы режиме", - сказал Песков.

Относительно времени начала переговоров, Песков указал: "Они решают дома. В течение нескольких часов точно начнутся".

