Эксклюзив
09:48 • 2270 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 8682 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
17 февраля, 04:30 • 22079 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 33395 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 42923 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 34529 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 53457 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33300 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60944 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27672 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 53457 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 60944 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 92081 просмотра
В кремле заявили, что новостей с переговоров в Женеве сегодня ожидать не стоит, работа продолжится завтра

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Переговоры с участием Украины, США и рф в Женеве продлятся сегодня и завтра. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что новостей сегодня ожидать не стоит.

В кремле заявили, что новостей с переговоров в Женеве сегодня ожидать не стоит, работа продолжится завтра

В кремле считают, что новостей с переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве сегодня ожидать не стоит, ведь они продолжатся и завтра, российская делегация уже там, о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Сегодня продолжатся трехсторонние российско-американско-украинские переговоры в Женеве. Наша делегация там. Не думаю, что сегодня стоит ждать каких-то новостей, потому что планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-либо сообщений, ничего в планах нет по этому поводу. Конечно, все будет в закрытом для прессы режиме", - сказал Песков.

Относительно времени начала переговоров, Песков указал: "Они решают дома. В течение нескольких часов точно начнутся".

Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам16.02.26, 21:23 • 4406 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Соединённые Штаты
Украина