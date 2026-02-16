$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров в трехстороннем формате. Команда готова к работе, повестка дня согласована.

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что завтра начнется очередной раунд переговоров в трехстороннем формате - повестка дня согласована, команда готова к работе, передает УНН.

Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе

- сообщил Умеров.

По его словам, украинская команда ожидает "конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам – для продвижения к достойному и устойчивому миру".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже находится в Женеве, где завтра, 17 февраля, должен пройти очередной раунд переговоров.

Антонина Туманова

