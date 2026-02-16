Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам
Киев • УНН
Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров в трехстороннем формате. Команда готова к работе, повестка дня согласована.
Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе
По его словам, украинская команда ожидает "конструктивной работы и предметных встреч по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам – для продвижения к достойному и устойчивому миру".
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже находится в Женеве, где завтра, 17 февраля, должен пройти очередной раунд переговоров.
